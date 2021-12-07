حومة يبحث مع السايح تطورات العملية الانتخابية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 ديسمبر 2021, 02:43 مساء
السايح (يمين) خلال لقاء مع احميد حومة، 7 ديسمبر 2021. (مجلس النواب)

بحث النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، احميد حومة، الثلاثاء، مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، تطورات العملية الانتخابية، بحسب ما أعلن الناطق باسم المجلس، عبدالله بليحق.

ونقل موقع مجلس النواب عن بليحق قوله إن لقاء حومة والسايح تطرق إلى «إجراءات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وسير عمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وفقًا للقوانين الصادرة من مجلس النواب».

وفي وقت سابق اليوم، أعلن بليحق انطلاق أعمال جلسة، الثلاثاء، بمقر المجلس في مدينة طبرق، برئاسة حومة، وأوضح أن الجلسة ستكون «مغلقة»، وستناقش «تطورات العملية الانتخابية وعددًا من القوانين الموجودة بجدول أعمال المجلس».

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وأمس الإثنين، قال السايح، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، إنه سيتوجه إلى طبرق لبحث مستجدات العملية الانتخابية مع مجلس النواب، ونفى تلقيه أي دعوة رسمية من مجلس النواب لحضور جلسة مساءلة، مؤكدًا أن المفوضية تنتظر دعوة رسمية من المجلس للرد على ما ورد في البيان الذي أصدره عدد من النواب بشأن العملية الانتخابية.

وانتقد عدد من أعضاء مجلس النواب، في بيان جرى تداوله، مساء السبت، إدارة المفوضية للعملية الانتخابية، خاصة بشأن طعون المرشحين للانتخابات الرئاسية، مطالبين بعقد جلسة مساءلة لرئيس المفوضية.

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