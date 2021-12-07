ملك الأردن يعتمد أوراق السفير الليبي الجديد في المملكة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 ديسمبر 2021, 01:53 مساء
ملك الأردن يعتمد أوراق السفير الليبي الجديد في المملكة, 5 ديسمبر 2021. (السفارة الليبية لدى المملكة الأردنية)

اعتمد ملك الأردن، عبدالله الثاني، أوراق سفير دولة ليبيا الجديد لدى المملكة عبدالباسط عبدالقادر البدري.

وجرت مراسم تقبل أوراق اعتماد السفير بقصر بسمان الزاهر في المملكة الأردنية الهاشمية، الأحد، ضمن عدد من سفراء الدول المعينين لدى المملكة، وفق بيان السفارة الليبية لدى المملكة الأردنية الثلاثاء.

وبحسب البيان، عُزف السلام الملكي الأردني والسلام الوطني الليبي، لدى وصول السفير البدري إلى قصر بسمان الزاهر.

فيما وضع السفير البدري بعد لقائه مع الملك، أكاليل الزهور على أضرحة المغفور لهم، الملك الحسين بن طلال، والملك المؤسس عبدالله الأول بن الحسين، والملك طلال بن عبدالله.

وبحسب البيان، حضر مراسم تقبل أوراق الاعتماد، رئيس الديوان الملكي، يوسف حسن العيسوي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالوكالة، ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة.

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