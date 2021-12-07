260 مرشحا للانتخابات البرلمانية في الزاوية وصبراتة وصرمان وزوارة

مواطن يتسلم بطاقة الناخب من أحد المراكز التابعة لمكتب الإدارة الانتخابية الزاوية، (أرشيفية: صفحة المكتب على فيسبوك)

أعلن مكتب الإدارة الانتخابية في الزاوية، تقدم 260 مواطنًا بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب في الدوائر الفرعية التابعة له، حتى أمس الإثنين.

وتوزع المتقدمون بواقع 148 مرشحًا (رجال) على مقعد التنافس العام في الدائرة الفرعية الزاوية، إضافة إلى 22 مرشحة على مقعد التنافس الخاص، فيما تقدم 47 مرشحًا (جال) ومرشحة على مقعد التنافس العام بالدائرة الفرعية صبراتة.

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أما الدائرة الفرعية صرمان، فيتنافس 25 مرشحًا (رجال) على مقعد التنافس العام، فيما تقدم 12 مرشحًا بأوراقهم إلى الدائرة الفرعية زوارة للتنافس على مقعد التنافس العام. وتقدمت 12 مرشحة للتنافس على مقعد التنافس الخاص المشترك بين صرمان - الجميل - زلطن - رقدالين - زوارة.