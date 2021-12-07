«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 ديسمبر 2021, 12:35 مساء

حذَّر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح غربية إلى شمالية غربية قوية على طول الساحل الليبي، تتراوح سرعتها بين 25 و35 عقدة مع ارتفاع للموج يتراوح بين 3 و5.25 متر.

الساحل من رأس أجدير  إلى سرت:
- سقوط أمطار متفرَّقة هذا الصباح وانقشاع  تدريجي للسحب الممطرة بعد ظهر اليوم.
- رياح غربية إلى شمالية غربية تتحوّل تدرجيًا إلى جنوبية غربية مساء الغد سرعتها بين 20 و35 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 2.00 و4.50 متر
- البحر شديد الاضطراب إلى مضطرب ويكون قليل الاضطراب على زوارة يوم الغد
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 19 و22 درجة مئوية
- الرؤية متوسطة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
- سقوط أمطار جيدة يصحبها خلايا من السحب الرعدية
- رياح غربية إلى شمالية غربية سرعتها بين 25 و35 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 3.00 و5.25 متر.
- البحر شديد الاضطراب إلى مضطرب.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 17 و20 درجة مئوية.
- الرؤية ضعيفة إلى متوسطة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الإمارات تقلص أيام العمل في الأسبوع وتغير العطلة
عربى
بركان يدمر 10 قرى إندونيسية ويخلف 34 قتيلا
دولى
«سوناطراك» الجزائرية تبحث استئناف أنشطتها في ليبيا
ليبيا
«كاف» يحدد موعد لقاء الإياب بين «الاتحاد» و«إنيمبا» في الكونفدرالية
رياضة محلية
الجزائر تقدم 100 مليون دولار لفلسطين في إطار الجامعة العربية
دولى
«المفوضية»: عدد المرشحين لانتخابات مجلس النواب يصل إلى 4 آلاف و326 مرشحا
ليبيا
«القوة الناعمة» السعودية تفرش سجادتها الحمراء في مهرجان سينمائي
ثقافة وفن
تركيا تدعو إلى إعلان خارطة طريق محددة للانتخابات في ليبيا إذا تأجل تنظيمها
ليبيا
«هذا المساء»: ضبابية العملية الانتخابية الليبية بين محمود شمام وأحمد قذاف الدم
فيديو
لقاء خاص مع رئيس حزب «نداء القرضابية» علي زيدان
فيديو
رمضان أبوجناح رئيس حكومة مكلف
ليبيا
لقاء خاص مع رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان
فيديو
موقع أميركي يرشح ليبيا للتحول إلى قوة عالمية في الطاقة
ليبيا
من بين 4 سيناريوهات: تسليم سلس للسلطة بعد 24 ديسمبر أو نزاع قد يعيد الحرب ...
ليبيا
معهد دولي: الانتخابات لن تنهي الانقسام في ليبيا و«المنافسة صفرية» على السلطة
ليبيا
«العفو الدولية» تدعو إلى إقصاء المشتبه في ارتكابهم جرائم من انتخابات الرئاسة ...
ليبيا
«واشنطن بوست»: الليبيون يخشون من تمزق البلاد مرة أخرى بسبب الانتخابات
ليبيا
جريدة «الوسط»: القضاء في قلب «عاصفة» الطعون
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

المصابون بـ«أوميكرون» يتحملون المرض بسهولة أكبر