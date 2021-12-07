401 إصابة جديدة و15 وفاة بـ«كورونا» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 ديسمبر 2021, 11:32 صباحا
النشرة الوبائية الصادرة الثلاثاء 7 ديسمبر 2021. (مركز مكافحة الأمراض)

سُجلت 401 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا خلال الساعات الـ24 الماضية، علاوة على 15 حالة وفاة، و126 حالة حرجة، و1480 حالة شفاء، بحسب ما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الثلاثاء.

وقال المركز في بيانه رقم «580»، إنه تسلم، الإثنين، 3711 عينة للكشف عن الفيروس، حيث تبيَّن سلبية 3310 عينات، وإيجابية 401 عينة بنسبة 10.8% من إجمالي العينات المفحوصة.

وفي المجمل، سُجلت 375 ألفًا و869 حالة إصابة بـ«كورونا» منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020، من بينها 358 ألفًا و294 شفاء، و12 ألفًا و61 نشطة، و5514 وفاة.

وبلغ عدد المطعمين بالجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس في ليبيا مليون و753 ألفًا و450 شخصًا، فيما تلقى 720 ألفًا و510 أشخاص الجرعة الثانية.

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