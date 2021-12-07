السفير الهولندي يهنئ وليامز: نتطلع للعمل معا لصالح جميع الليبيين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 ديسمبر 2021, 11:55 صباحا
وليامز والسفير الهولندي. (الإنترنت)

هنأ السفير الهولندي لدى ليبيا لارس توميرس، اليوم الثلاثاء، الأميركية ستيفاني وليامز؛ لمناسبة تعيينها مستشارة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا.

وغرَّدت السفارة الهولندية عبر حسابها على «تويتر» قائلة: «هولندا تهنئ ستيفاني وليامز بتعيينها مستشارة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا. تسعدنا عودتها ونتطلع إلى العمل معًا لصالح جميع الليبيين».

وفي وقت سابق اليوم، هنأت السفيرة البريطانية لدى ليبيا، كارولاين هرندل، وليامز وكتبت على «تويتر»، «أتطلع قدمًا إلى العمل سويًا نحو مزيد الاستقرار السياسي والعسكري والاقتصادي في ليبيا».

وفي بيان إعلان تعيين وليامز مستشارة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، قال أنطونيو غوتيريس إن «وليامز ستقود جهود المساعي الحميدة والوساطة والتواصل مع الأطراف المعنية الليبية والإقليمية والدولية لمتابعة تنفيذ مسارات الحوار الليبي».

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وأوضح أن المسارات المقصودة هي: السياسي والأمني والاقتصادي، فضلًا عن دورها المرتقب في «دعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا»، حسب البيان.

إلى ذلك، قال الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن وليامز ستبدأ عملها من طرابلس خلال أيام، وأضاف أن «تعيين وليامز مستشارة خاصة يضمن وجود قيادة (أممية) خلال شهر ديسمبر الدقيق للغاية»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وتابع دوجاريك: «سيكون مقرها (وليامز) في طرابلس وستبدأ عملها في الأيام المقبلة»، ملمحًا إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة رفض اقتراح المبعوث الأممي، يان كوبيش، الذي تنتهي مهمته في العاشر من ديسمبر للبقاء في منصبه خلال فترة الانتخابات. وقدَّم كوبيش استقالة مفاجئة إلى أنطونيو غوتيريس في 17 نوفمبر، والتي ظلت سرية حتى قبلها الأمين العام في 23 نوفمبر دون أن تقدم الأمم المتحدة على تبريرها.

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