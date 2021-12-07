«الأرصاد»: طقس متقلب على غالب مناطق الشمال الشرقي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 ديسمبر 2021, 11:05 صباحا

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يبقى الطقس متقلبًا على غالب مناطق الشمال الشرقي، مصحوبًا بسقوط أمطار غزيرة أحيانًا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع رياح قوية، وانقشاع للسحب الممطرة.

في حين يحدث تحسن تدريجي في حالة الطقس على مناطق الشمال الغربي من بعد ظهر، الثلاثاء، حسب النشرة الجوية المنشورة على صفحة المركز بموقع «فيسبوك».

رأس أجدير حتى سرت سهل الجفارة- جبل نفوسة:
حالة السماء: فرصة سقوط أمطار صباح اليوم مع انقشاع تدريجي للسحب الممطرة بعد ظهر اليوم
الرياح: غربية إلى شمالية غربية قوية السرعة صباح اليوم تتجاوز سرعتها على بعض المناطق الساحلية 60 كم/س، تتحول تدريجيًا مساء اليوم إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 14 و18 درجة مئوية، ولا تتجاوز 10 درجات على المرتفعات الجبلية.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مرادة:
حالة السماء: فرصة سقوط أمطار تكون غزيرة على مرتفعات الجبل الأخضر تصحبها خلايا من السحب الرعدية مع احتمال تساقط حبات البرد
الرياح: غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية على الساحل تتجاوز سرعتها على بعض المناطق 60 كم/س.  
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 15 و18 درجة مئوية، ولا تتجاوز 10 درجات على المرتفعات الجبلية.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب
الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض المناطق
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 15 و18 درجة مئوية، تسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم الغد

الكفرة- السرير- تازربو:
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب
الرياح:  شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 17 و20 درجة مئوية

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