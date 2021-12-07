السفيرة البريطانية تهنئ وليامز: أتطلع للعمل سويا نحو مزيد الاستقرار في ليبيا

وليامز (يمين) والسفيرة البريطانية. (الإنترنت)

هنأت السفيرة البريطانية لدى ليبيا، كارولاين هرندل، الثلاثاء، الأميركية ستيفاني وليامز؛ لمناسبة تعيينها مستشارة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا.

وكتبت هرندل على حسابها بموقع «تويتر»: «أتطلع قدمًا إلى العمل سويًا نحو مزيد الاستقرار السياسي والعسكري والاقتصادي في ليبيا».

وفي بيان إعلان تعيين وليامز مستشارة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، قال أنطونيو غوتيريس إن «وليامز ستقود جهود المساعي الحميدة والوساطة والتواصل مع الأطراف المعنية الليبية والإقليمية والدولية لمتابعة تنفيذ مسارات الحوار الليبي».

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وأوضح أن المسارات المقصودة هي: السياسي والأمني والاقتصادي، فضلًا عن دورها المرتقب في «دعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا»، حسب البيان.

إلى ذلك، قال الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن وليامز ستبدأ عملها من طرابلس خلال أيام، وأضاف أن «تعيين وليامز مستشارة خاصة يضمن وجود قيادة (أممية) خلال شهر ديسمبر الدقيق للغاية»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وتابع دوجاريك: «سيكون مقرها (وليامز) في طرابلس وستبدأ عملها في الأيام المقبلة»، ملمحًا إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة رفض اقتراح المبعوث الأممي، يان كوبيش، الذي تنتهي مهمته في العاشر من ديسمبر للبقاء في منصبه خلال فترة الانتخابات. وقدَّم كوبيش استقالة مفاجئة إلى أنطونيو غوتيريس في 17 نوفمبر، والتي ظلت سرية حتى قبلها الأمين العام في 23 نوفمبر دون أن تقدم الأمم المتحدة على تبريرها.