انتخاب تميم مصطفى بعيو نائبا لرئيس مجلس حقوق الإنسان

تميم مصطفى بعيو. (بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة في جنيف)

أعلنت بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة، الإثنين، انتخاب مندوب ليبيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف والمنظمات الدولية الأخرى في سويسرا، السفير تميم مصطفى بعيو، نائبًا لرئيس مجلس حقوق الإنسان.

جاء ذلك في تغريدة مقتضبة على حساب البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة بموقع «تويتر».

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وفور إعلان تعيينه نائبًا لرئيس مجلس حقوق الأنسان، غرَّد تميم مصطفى بعيو على حسابه بـ«تويتر» قائلًا: «يشرفني أن أكون نائبًا لرئيس مجلس حقوق الإنسان. تهانينا للأرجنتين على الرئاسة». وأضاف: «سيكون من دواعي سروري العمل مع أوزبكستان وألمانيا».

ومطلع العام الجاري، ترأس السفير تميم مصطفى بعيو، الاجتماع الأول للمجموعة العربية، وذلك بعد أن تولت ليبيا رئاسة مجلس السفراء العرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف للمرة الأولى منذ ما يقارب السنوات العشر الأخيرة.