مؤسسة النفط تشارك بمؤتمر عالمي للبترول في هيوستن الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 ديسمبر 2021, 09:43 صباحا
من مشاركة مؤسسة النفط في مؤتمر البترول الدولي في مدينة هيوستن الأميركية، 7 ديسمبر 2021. (مؤسسة النفط)

شارك وفد من المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة المستشار بمجلس الإدارة، الفيتوري إبراهيم الحاج، في فعاليات المؤتمر العالمي للبترول في دورته (23) بمدينة هيوستن الأميركية، بحضور ممثلين عن 100 دولة.

وانطلق المؤتمر في الخامس من ديسمبر الجاري ويستمر حتى الثامن منه، وشهد يومه الأول زيارة عدد من مسؤولي الشركات والمؤسسات المشاركة لجناح المؤسسة الوطنية للنفط، منهم نائب المدير التنفيذي لشركة «كوناكو فليبس»، ومديرة مكتب السياسات العامة وموارد الطاقة الأميركية وفق بيان صدر، الثلاثاء، عن مؤسسة النفط.

- مؤسسة النفط تبحث التعاون في 4 مجالات مع «هاليبرتون» الأميركية

وضم وفد المؤسسة المشاركة في المؤتمر مستشار أول بمجلس إدارة شركة سرت، عبدالله إبراهيم اشويقي، ومدير عام فرع المؤسسة الوطنية للنفط «هيوستن»، ومحمد إبراهيم عبدو دنبرنو، وكبير أخصائيين بمكتب التعاون الدولي بالمؤسسة، محمد محمود بن كورة.

من مشاركة مؤسسة النفط في مؤتمر البترول الدولي في مدينة هيوستن الأميركية، 7 ديسمبر 2021. (مؤسسة النفط)
من مشاركة مؤسسة النفط في مؤتمر البترول الدولي في مدينة هيوستن الأميركية، 7 ديسمبر 2021. (مؤسسة النفط)
من مشاركة مؤسسة النفط في مؤتمر البترول الدولي في مدينة هيوستن الأميركية، 7 ديسمبر 2021. (مؤسسة النفط)
من مشاركة مؤسسة النفط في مؤتمر البترول الدولي في مدينة هيوستن الأميركية، 7 ديسمبر 2021. (مؤسسة النفط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اقرأ
وجهات نظر
«سوناطراك» الجزائرية تبحث استئناف أنشطتها في ليبيا
ليبيا
واشنطن تعلن مقاطعتها الدبلوماسية «أولمبياد بكين»
رياضة عالمية
«كاف» يحدد موعد لقاء الإياب بين «الاتحاد» و«إنيمبا» في الكونفدرالية
رياضة محلية
الجزائر تقدم 100 مليون دولار لفلسطين في إطار الجامعة العربية
دولى
تركيا وقطر توقعان عشرات الاتفاقات خلال زيارة إردوغان
اقتصاد
الهند تعلن بدء تسلمها منظومة الصواريخ الروسية «إس-400»
دولى
انتهت.. مباراة «الهلال 1 - 1 الأخضر» في الدوري الليبي
رياضة محلية
إيطاليا: تراجع التمويل الحكومي للبحث العلمي يفتح الهجرة للباحثين الشباب
اقتصاد
«المفوضية»: عدد المرشحين لانتخابات مجلس النواب يصل إلى 4 آلاف و326 مرشحا
ليبيا
الصداقة × الأهلي بنغازي.. الهلال × الأخضر.. الخمس × السويحلي في افتتاح الأسبوع ...
رياضة محلية
«القوة الناعمة» السعودية تفرش سجادتها الحمراء في مهرجان سينمائي
ثقافة وفن
«سيبري»: الحكومات تساعد شركات الأسلحة على تجنب الركود الناجم عن «كوفيد-19»
اقتصاد
جائزة السعودية الكبرى: إرجاء الحسم إلى الجولة الختامية بفوز هاميلتون بعد سباق ...
رياضة عالمية
الأهلي طرابلس يهزم الملعب المالي ويصعد لدوري المجموعات بـ«الكونفدرالية»
رياضة محلية
انتقادات لنائب جمهوري أميركي لنشره صورة عائلية يروج فيها للأسلحة
دولى
لجنة الجزاءات الدولية تمنح 3 أفراد من عائلة القذافي إعفاء سفر إنسانيا لمدة 6 ...
ليبيا
موسكو: طائرة روسية تغير مسارها لتجنب طائرة تجسس تابعة للناتو
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

المصابون بـ«أوميكرون» يتحملون المرض بسهولة أكبر