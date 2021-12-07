مؤسسة النفط تشارك بمؤتمر عالمي للبترول في هيوستن الأميركية

من مشاركة مؤسسة النفط في مؤتمر البترول الدولي في مدينة هيوستن الأميركية، 7 ديسمبر 2021. (مؤسسة النفط)

شارك وفد من المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة المستشار بمجلس الإدارة، الفيتوري إبراهيم الحاج، في فعاليات المؤتمر العالمي للبترول في دورته (23) بمدينة هيوستن الأميركية، بحضور ممثلين عن 100 دولة.

وانطلق المؤتمر في الخامس من ديسمبر الجاري ويستمر حتى الثامن منه، وشهد يومه الأول زيارة عدد من مسؤولي الشركات والمؤسسات المشاركة لجناح المؤسسة الوطنية للنفط، منهم نائب المدير التنفيذي لشركة «كوناكو فليبس»، ومديرة مكتب السياسات العامة وموارد الطاقة الأميركية وفق بيان صدر، الثلاثاء، عن مؤسسة النفط.

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وضم وفد المؤسسة المشاركة في المؤتمر مستشار أول بمجلس إدارة شركة سرت، عبدالله إبراهيم اشويقي، ومدير عام فرع المؤسسة الوطنية للنفط «هيوستن»، ومحمد إبراهيم عبدو دنبرنو، وكبير أخصائيين بمكتب التعاون الدولي بالمؤسسة، محمد محمود بن كورة.

من مشاركة مؤسسة النفط في مؤتمر البترول الدولي في مدينة هيوستن الأميركية، 7 ديسمبر 2021. (مؤسسة النفط)

من مشاركة مؤسسة النفط في مؤتمر البترول الدولي في مدينة هيوستن الأميركية، 7 ديسمبر 2021. (مؤسسة النفط)

من مشاركة مؤسسة النفط في مؤتمر البترول الدولي في مدينة هيوستن الأميركية، 7 ديسمبر 2021. (مؤسسة النفط)

من مشاركة مؤسسة النفط في مؤتمر البترول الدولي في مدينة هيوستن الأميركية، 7 ديسمبر 2021. (مؤسسة النفط)