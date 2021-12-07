وفد ليبي في إيطاليا لتعزيز الشراكة الزراعية

من لقاءات الوفد الليبي في إيطاليا، 7 ديسمبر 2021. (الإنترنت)

استضاف معهد البحر الأبيض المتوسط للزراعة الإيطالي وفدًا فنيًا ليبيًا لمناقشة البرامج المشتركة لتعزيز الزراعة والصناعة الزراعية في الجنوب «فزان».

وقال المعهد في تغريدة على «تويتر» إن الاستضافة جاءت بالتنسيق من مبادرات «آرا باتشيس»، لافتًا إلى أن المناقشات شملت أيضًا إعادة تأهيل مصنع مكرونة في سبها.

- حمزة يستعرض مع السفير الإيطالي خطط وبرامج إحياء المشاريع الزراعية في الجنوب

ومطلع العام الجاري، استعرض عضو المجلس الرئاسي السابق، أحمد حمزة، مع سفير إيطاليا لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو غريمالدي، خطط وبرامج إحياء المشاريع الزراعية في المنطقة الجنوبية.

من لقاءات الوفد الليبي في إيطاليا، 7 ديسمبر 2021. (الإنترنت)

من لقاءات الوفد الليبي في إيطاليا، 7 ديسمبر 2021. (الإنترنت)