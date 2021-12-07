الاستعانة بخبراء مصريين لإعادة تشغيل المصانع الليبية المتوقفة

وزير الصناعة والمعادن أحمد أبو هيسة يلتقي رئيس الهيئة العربية للتصنيع في مصر عبد المنعم التراس (صفحة الوزارة على فيسبوك)

أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الإثنين، اتفاقًا يقضي بالاستعانة بخبراء مصريين لإعادة تشغيل المصانع الليبية المتوقفة، وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر البشرية، وفقًا لأحدث نظم التدريب الرقمية.

جاء ذلك على هامش زيارة وزير الصناعة والمعادن أحمد أبو هيسة لمصر، ولقائه رئيس الهيئة العربية للتصنيع عبد المنعم التراس، حيث جرت مناقشة تعزيز فرص الاستثمار والتعاون المشترك والاستفادة من إمكانات المؤسسات المصرية.

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وأفاد بيان للوزارة بأن اللقاء شهد الاتفاق على تحقيق الاستفادة من خبرات المؤسسات المصرية للمشاركة في خطط إعادة إعمار وتنمية ليبيا وتحقيق التكامل المشترك لتبادل الخبرات الصناعية، ونقل التجربة المصرية الحديثة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، إضافة إلى إرسال خبراء فنيين من الهيئة العربية للتصنيع؛ لرفع كفاءة وإعادة تشغيل المصانع الليبية المتوقفة.

وأعرب الوزير خلال زيارته معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع عن حرصه لتعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مصر، مشيدًا بالإمكانات التصنيعية والفنية للهيئة العربية للتصنيع وتنوع منتجاتها الدفاعية والمدنية.

وأضاف أن وزارة الصناعة والمعادن تتطلع لمشاركة الهيئة العربية للتصنيع في مشروعات التنمية والإعمار التي تشهدها ليبيا حاليًا، خاصة في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، حيث تتمتع ليبيا بمساحات صحراوية واسعة غير مستغلة الاستغلال الأمثل، فضلًا عن التعاون في مجال الاتصالات والإلكترونيات والتحول الرقمي والبنية التحتية ومحطات تنقية مياه الشرب والصرف الصحي ومجال ترشيد المياه والطاقة والتعدين وغيرها من مجالات التنمية الشاملة.

جانب من زيارة وزير الصناعة والمعادن للهيئة العربية للتصنيع في مصر (صفحة الوزارة على فيسبوك)

جانب من زيارة وزير الصناعة والمعادن للهيئة العربية للتصنيع في مصر (صفحة الوزارة على فيسبوك)

جانب من زيارة وزير الصناعة والمعادن للهيئة العربية للتصنيع في مصر (صفحة الوزارة على فيسبوك)