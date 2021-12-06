«سوناطراك» الجزائرية تبحث استئناف أنشطتها في ليبيا

مقر شركة سوناطراك الجزائرية. (الإنترنت)

أعلنت شركة «سوناطراك» الجزائرية الحكومية، يوم الإثنين، أنها تجري مشاورات مع السلطات الليبية لاستئناف أنشطتها قريبًا، مشددة على أن عودتها إلى ليبيا «أمر الضروري للغاية».

جاء ذلك، في تصريحات للرئيس التنفيذي لـ«سوناطراك»، توفيق حكار، لقناة الجزائرية الإخبارية، بأن «الشركة تعمل مع شركائها في ليبيا من أجل العودة إلى مشاريعها للاستكشاف والإنتاج».

وخلال قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد بالعاصمة طرابلس، التي عقدت يومي 22 و23 نوفمبر الماضي، أعلنت الشركة عن استئنافها عقود الشراكة للاستكشاف والإنتاج مع المؤسسة الوطنية للنفط.

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وبحث عدد من المسؤولين الجزائريين والليبيين أخيرًا إمكانية استئناف نشاط التنقيب وتطوير سبل التعاون المشترك، والسعي إلى إمكانية عودة عمل «سوناطراك» في ليبيا، من خلال استكمال التزاماتها التعاقدية في منطقتي التعاقد (065) و(96/95) في حوض غدامس، وفق بيان المؤسسة الوطنية للنفط.

وقالت المؤسسة إنه «تم التطرق بالتفصيل لنتائج الحفر الاستكشافي في المنطقتين، ووضع اللمسات الأخيرة لإعداد خطط التطوير لوضعهما على الإنتاج».

وحوض غدامس يضم حقل «الوفاء»، المزود الرئيس للغاز في الغرب الليبي. وعلقت الشركة الجزائرية نشاطها في ليبيا أول مرة في 2011، وعادت للنشاط في 2012، قبل أن تتوقف مرة أخرى في 2015 بسبب تدهور الوضع الأمني.

وفي يناير 2018، وقعت مؤسسة النفط و«سوناطراك» اتفاقًا تقوم بموجبه الشركة الجزائرية بتشغيل منطقتي التعاقد في حقل «غدامس» حالما تسمح الظروف الأمنية.