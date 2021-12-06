السفير الأوروبي: وجود وليامز سيكون مفتاحا لنجاح العملية السياسية لصالح الشعب الليبي

سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا, خوسيه ساباديل. (أرشيفية: المؤسسة الوطنية للنفط)

هنأ سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، على تعيينها في المنصب الجديد، معربًا عن ثقته بأن «وجودها سيكون مفتاحًا لنجاح العملية السياسية لصالح الشعب الليبي».

وقال ساباديل في تغريدة نشرها عبر حسابه على «تويتر» وأعادت ترجمتها بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا عبر صفحتها على «فيسبوك» مساء اليوم الإثنين، «ألف مبروك لستيفاني وليامز ترشيحها كمستشارة خاصة ببعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا».

وأضاف سابديل أنه يتطلع للعمل مع وليامز «التي أثبتت التزامها وتفانيها بدعم استقرار ليبيا»، متمنيًا لها كل التوفيق في أداء مهمتها لما فيه الخير لليبيا وكل أبنائها.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم، تعيين وليامز، مستشارة خاصة له بشأن ليبيا.

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وقال الناطق باسم الأمين العام ستيفان دوغاريك في تصريح للصحفيين إن وليامز «ستقود جهود المساعي الحميدة والوساطة والتواصل مع الأطراف المعنية الليبية والإقليمية والدولية لمتابعة تنفيذ مسارات الحوار الليبي الثلاثة (السياسية والأمنية والاقتصادية) ودعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا».

وسبق أن تولت وليامز منصب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة لمدة عام خلال الفترة من مارس 2020 إلى فبراير الماضي عقب استقالة الممثل الخاص السابق غسان سلامة.

وشكر سلامة الأمين العام للأمم المتحدة على قراره بإعادة نائبته السابقة «إلى موقع المسؤولية في ليبيا» لاستكمال ما بدآه معًا، متمنيًا لها كل التوفيق في أداء مهمتها لما فيه الخير لليبيا وأهلها.

وجاء تعيين وليامز في المنصب الجديد بعد تعذر تعيينها ممثلة خاصة للأمين العام ورئيسة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بسبب معارضة روسيا لهذا التعيين، بحسب مجلة «فورين بوليسي» الأميركية.