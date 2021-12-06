تشكيل لجان حصر طلبات منحة زواج ذوي الإعاقة وأبناء الرعاية الاجتماعية

شعار وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية. (أرشيفية، حكومة الوحدة الوطنية)

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية، وفاء الكيلاني، قرارًا بشأن تشكيل لجان لحصر طلبات الحصول على منحة الزواج المقررة لذوي الإعاقة وأبناء الرعاية الاجتماعية.

وينص القرار رقم 263 على أن تشكل لجان للمناطق الجنوبية والشرقية والغربية تتولى تجميع الطلبات والأوراق المطلوبة، لغرض الحصول على المنحة المقررة لذوي الإعاقة أو أبناء الرعاية الاجتماعية.

وفي 19 نوفمبر، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية تخصيص 500 منحة لتيسير زواج ذوي الإعاقة وأبناء الرعاية الاجتماعية، وإعطائهم الأولوية في صرفها.

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وقالت الوزارة، في بيان وقتها، إن المنحة الواحدة ستكون بقيمة خمسين ألف دينار، وستُصرف لدعم وتشجيع زواج ذوي الإعاقة وأبناء الرعاية الاجتماعية بالتعاون مع صندوق الزواج.

ولفت البيان، إلى عدم التقيد بتاريخ عقد الزواج في صرف هذه المنح، على أن تصرف هذه القيمة، إذا كان أحد الزوجين من ذوي الإعاقة أو كلاهما، أو إذا كان أحد الزوجين أو كلاهما من أبناء الرعاية الاجتماعية.