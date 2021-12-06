أبوجناح يبحث مشاكل الفلاحين وعراقيل قطاع الأمن الغذائي

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف رمضان أبوجناح، مع وزير الزراعة والثروة الحيوانية حمد المريمي، مشاكل الفلاحين والمشاكل التي يواجهها مجال الأمن الغذائي، خلال اجتماع بينهما أمس الأحد.

وتناول الاجتماع إمكانية مساعدة المربين والفلاحين للحصول على الحبوب والبذور والأعلاف. كما بحث تذليل كافة الصعاب التي يعانيها القطاع الزراعي والحيواني، حسب منصة «حكومتنا».

اتفاق على اتباع أحدث التقنيات لتحسين الخدمات الزراعية

وجرى التطرق إلى موضوع إعادة تبعية بعض الأجهزة ذات العلاقة بقطاع الزراعة إلى الوزارة، والعمل على مواكبة آخر التطورات والتقنيات لتحسين الخدمات في المجال الزراعي.

وشدد أبوجناح على ضرورة تذليل كافة الصعاب التي يعاني منها القطاع، مضيفا أن الحكومة «سوف تولى اهتمام واسع بهذا القطاع من بينها توفير اللقاحات البيطرية للحفاظ على الثروة الحيوانية، ولسلامة المواطن من مخاطر الامراض والأوبئة».