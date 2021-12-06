برنامج حكومي لمحو الأمية التقنية للشباب

جانب من مؤتمر مشترك لوزارتي الشباب والتعليم التقني (صفحة وزارة الشباب على فيسبوك)

وقعت وزارتا الشباب والتعليم التقني والفني بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الإثنين، اتفاقية تعاون مشترك لمحو الأمية التقنية للشباب، في إطار رفع قدرات الشباب في المجالات التقنية، وذلك بحضور وزيري الشباب فتح الله الزني، والتعليم التقني يخلف سعيد السيفاو.

وتتضمن الاتفاقية تنفيذ عدد من البرامج المشتركة في المجالات التقنية، التي تهدف إلى محو الأمية التقنية في أواسط الشباب، وفق بيان نشرته صفحة وزارة الشباب على «فيسبوك».

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واتفق الطرفان، بموجب هذه الاتفاقية، على إعداد المشروع ليستهدف الشباب الليبي الراغب في تطوير قدراته وإمكاناته في أساسيات تقنية المعلومات على مستوى ليبيا.

وشارك في مراسم حفل التوقيع عبد المنعم بالكور عضو مجلس النواب، والدكتور امحمد زيدان وكيل وزارة الخارجية.

جانب من مؤتمر مشترك لوزارتي الشباب والتعليم التقني (صفحة وزارة الشباب على فيسبوك)

جانب من مؤتمر مشترك لوزارتي الشباب والتعليم التقني (صفحة وزارة الشباب على فيسبوك)

جانب من مؤتمر مشترك لوزارتي الشباب والتعليم التقني (صفحة وزارة الشباب على فيسبوك)

جانب من مؤتمر مشترك لوزارتي الشباب والتعليم التقني (صفحة وزارة الشباب على فيسبوك)