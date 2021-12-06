بعد توقف 7 سنوات.. مؤسسة النفط تعلن موعد عودة حقل «المبروك»

جانب من اجتماع لرئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، مع رئيس لجنة إدارة وتشغيل شركة «المبروك» للعمليات النفطية. (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الإثنين، أن حقل «المبروك» سيعود للإنتاج في الربع الأول من العام 2023 بمعدلات تصل إلى 25 ألف برميل يوميًّا باستخدام تسهيلات سطحية لإنتاج مبكر، بعد توقف دام لأكثر من سبع سنوات.

جاء ذلك خلال اجتماع لرئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، مع رئيس لجنة إدارة وتشغيل شركة «المبروك» للعمليات النفطية عبد الباسط الرفاعي، حيث ناقشا النشاط العام للشركة والمشاريع المنجزة لإعادة تأهيل حقل المبروك النفطي.

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حضر الاجتماع من المؤسسة مدير إدارة الإنتاج أنور عقيل، ومدير إدارة الصيانة والمشاريع المكلف جمال هنكة، وفق بيان نشرته صفحة المؤسسة على «فيسبوك».

واستعرض الرفاعي الأعمال المنجزة في مشروع إعادة تأهيل ووصيانة حقل «المبروك»، حيث جرى إكمال تقييم جميع آبار الحقل، والانتهاء من الأعمال اللوجستية من تجهيزات الإقامة والاتصالات والإنترنت.

وأوضح الرفاعي، أن «الوضع الأمني بالحقل ممتاز بفضل جهود حرس المنشآت النفطية، على خلاف الوضع المالي للشركة»، الذي وصفه بـ«السيئ»، مشيرًا إلى بعض التحديات التي تعيق سير عمليات الشركة البحرية بحقل الجرف.

وأكد أن الوضع الفني حرج بسبب النقص الشديد في التمويل الذي يحول دون إنجاز الأعمال وإجراء التدريب الضروري لحصول العاملين على التراخيص اللازمة لإنجاز الأعمال.

من جانبه، أعرب صنع الله عن «تقديره للمجهودات المبذولة والأعمال المنجزة في مشروع إعادة تأهيل وصيانة حقل المبروك»، مؤكدًا دعم المؤسسة لإدارة الشركة وعامليها، مشددًا في الوقت نفسه على «ضرورة إجراء دراسة شاملة للبنية التحتية لحقل الجرف البحري وتطوير التسهيلات السطحية للوصول إلى أقصى معدلات الإنتاج».