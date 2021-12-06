بعد توقف 7 سنوات.. مؤسسة النفط تعلن موعد عودة حقل «المبروك»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 ديسمبر 2021, 08:01 مساء
جانب من اجتماع لرئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، مع رئيس لجنة إدارة وتشغيل شركة «المبروك» للعمليات النفطية. (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الإثنين، أن حقل «المبروك» سيعود للإنتاج في الربع الأول من العام 2023 بمعدلات تصل إلى 25 ألف برميل يوميًّا باستخدام تسهيلات سطحية لإنتاج مبكر، بعد توقف دام لأكثر من سبع سنوات.

جاء ذلك خلال اجتماع لرئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، مع رئيس لجنة إدارة وتشغيل شركة «المبروك» للعمليات النفطية عبد الباسط الرفاعي، حيث ناقشا النشاط العام للشركة والمشاريع المنجزة لإعادة تأهيل حقل المبروك النفطي.

- «أكوينور» النرويجية تتعهد بتقديم الدعم لإعادة تأهيل حقل «المبروك»
- بدء أعمال ترميم وصيانة كوابل الألياف البصرية بحقل المبروك النفطي

حضر الاجتماع من المؤسسة مدير إدارة الإنتاج أنور عقيل، ومدير إدارة الصيانة والمشاريع المكلف جمال هنكة، وفق بيان نشرته صفحة المؤسسة على «فيسبوك».

واستعرض الرفاعي الأعمال المنجزة في مشروع إعادة تأهيل ووصيانة حقل «المبروك»، حيث جرى إكمال تقييم جميع آبار الحقل، والانتهاء من الأعمال اللوجستية من تجهيزات الإقامة والاتصالات والإنترنت.

وأوضح الرفاعي، أن «الوضع الأمني بالحقل ممتاز بفضل جهود حرس المنشآت النفطية، على خلاف الوضع المالي للشركة»، الذي وصفه بـ«السيئ»، مشيرًا إلى بعض التحديات التي تعيق سير عمليات الشركة البحرية بحقل الجرف.

وأكد أن الوضع الفني حرج بسبب النقص الشديد في التمويل الذي يحول دون إنجاز الأعمال وإجراء التدريب الضروري لحصول العاملين على التراخيص اللازمة لإنجاز الأعمال.

من جانبه، أعرب صنع الله عن «تقديره للمجهودات المبذولة والأعمال المنجزة في مشروع إعادة تأهيل وصيانة حقل المبروك»، مؤكدًا دعم المؤسسة لإدارة الشركة وعامليها، مشددًا في الوقت نفسه على «ضرورة إجراء دراسة شاملة للبنية التحتية لحقل الجرف البحري وتطوير التسهيلات السطحية للوصول إلى أقصى معدلات الإنتاج».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تركيا وقطر توقعان عشرات الاتفاقات خلال زيارة إردوغان
اقتصاد
انتهت.. مباراة «الهلال 1 - 1 الأخضر» في الدوري الليبي
رياضة محلية
إيطاليا: تراجع التمويل الحكومي للبحث العلمي يفتح الهجرة للباحثين الشباب
اقتصاد
«المفوضية»: عدد المرشحين لانتخابات مجلس النواب يصل إلى 4 آلاف و326 مرشحا
ليبيا
الصداقة × الأهلي بنغازي.. الهلال × الأخضر.. الخمس × السويحلي في افتتاح الأسبوع ...
رياضة محلية
«القوة الناعمة» السعودية تفرش سجادتها الحمراء في مهرجان سينمائي
ثقافة وفن
«سيبري»: الحكومات تساعد شركات الأسلحة على تجنب الركود الناجم عن «كوفيد-19»
اقتصاد
جائزة السعودية الكبرى: إرجاء الحسم إلى الجولة الختامية بفوز هاميلتون بعد سباق ...
رياضة عالمية
الأهلي طرابلس يهزم الملعب المالي ويصعد لدوري المجموعات بـ«الكونفدرالية»
رياضة محلية
انتقادات لنائب جمهوري أميركي لنشره صورة عائلية يروج فيها للأسلحة
دولى
لجنة الجزاءات الدولية تمنح 3 أفراد من عائلة القذافي إعفاء سفر إنسانيا لمدة 6 ...
ليبيا
موسكو: طائرة روسية تغير مسارها لتجنب طائرة تجسس تابعة للناتو
دولى
تركيا تدعو إلى إعلان خارطة طريق محددة للانتخابات في ليبيا إذا تأجل تنظيمها
ليبيا
الإمارات: صفقة طائرات «رافال» الفرنسية ليست بديلا عن «إف-35» الأميركية
عربى
«سي إن إن» تسرح المذيع كريس كومو لمساعدته شقيقه حاكم نيويورك السابق
منوعات
«هذا المساء»: ضبابية العملية الانتخابية الليبية بين محمود شمام وأحمد قذاف الدم
فيديو
كاركاتير خيري - قانون انتخاب الرئيس
كاريكاتير
تسجيل 709 حالات «كورونا» في ليبيا و13 وفاة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

البيت الأبيض: واشنطن مستعدة لزيادة وجودها العسكري في أوروبا الشرقية