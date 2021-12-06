بعد توقف 7 سنوات.. مؤسسة النفط تعلن موعد عودة حقل «المبروك»

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الإثنين، أن حقل «المبروك» سيعود للإنتاج في الربع الأول من العام 2023 بمعدلات تصل إلى 25 ألف برميل يوميًّا باستخدام تسهيلات سطحية لإنتاج مبكر، بعد توقف دام لأكثر من سبع سنوات.
جاء ذلك خلال اجتماع لرئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، مع رئيس لجنة إدارة وتشغيل شركة «المبروك» للعمليات النفطية عبد الباسط الرفاعي، حيث ناقشا النشاط العام للشركة والمشاريع المنجزة لإعادة تأهيل حقل المبروك النفطي.
- «أكوينور» النرويجية تتعهد بتقديم الدعم لإعادة تأهيل حقل «المبروك»
- بدء أعمال ترميم وصيانة كوابل الألياف البصرية بحقل المبروك النفطي
حضر الاجتماع من المؤسسة مدير إدارة الإنتاج أنور عقيل، ومدير إدارة الصيانة والمشاريع المكلف جمال هنكة، وفق بيان نشرته صفحة المؤسسة على «فيسبوك».
واستعرض الرفاعي الأعمال المنجزة في مشروع إعادة تأهيل ووصيانة حقل «المبروك»، حيث جرى إكمال تقييم جميع آبار الحقل، والانتهاء من الأعمال اللوجستية من تجهيزات الإقامة والاتصالات والإنترنت.
وأوضح الرفاعي، أن «الوضع الأمني بالحقل ممتاز بفضل جهود حرس المنشآت النفطية، على خلاف الوضع المالي للشركة»، الذي وصفه بـ«السيئ»، مشيرًا إلى بعض التحديات التي تعيق سير عمليات الشركة البحرية بحقل الجرف.
وأكد أن الوضع الفني حرج بسبب النقص الشديد في التمويل الذي يحول دون إنجاز الأعمال وإجراء التدريب الضروري لحصول العاملين على التراخيص اللازمة لإنجاز الأعمال.
من جانبه، أعرب صنع الله عن «تقديره للمجهودات المبذولة والأعمال المنجزة في مشروع إعادة تأهيل وصيانة حقل المبروك»، مؤكدًا دعم المؤسسة لإدارة الشركة وعامليها، مشددًا في الوقت نفسه على «ضرورة إجراء دراسة شاملة للبنية التحتية لحقل الجرف البحري وتطوير التسهيلات السطحية للوصول إلى أقصى معدلات الإنتاج».