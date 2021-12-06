سرقة 4300 متر أسلاك كهربائية في 4 مناطق

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 ديسمبر 2021, 07:47 مساء
سرقة أسلاك من أحد أعمدة الكهرباء، (أرشيفية: صفحة الشركة على فيسبوك)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، مساء اليوم الإثنين، سرقة 4300 متر من أسلاك الضغط العالي في أربع مناطق؛ ما أدى إلى انقطاع التيار عن عديد المنازل والمزارع، بحسب ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأكدت الشركة سرقة 1100 متر من أسلاك الضغط العالي بخط الفروسية فرعية المشاط بدائرة توزيع جنزور، و900 متر أسلاك ضغط عالٍ من خط النهر فرعية الرحاحلا بدائرة توزيع السايح ترهونة.

إضافة إلى سرقة 500 متر أسلاك ضغط عالٍ من خط الترهوني 30 النهر بدائرة توزيع عين زارة، وسرقة 1800 متر أسلاك ضغط عالٍ من خط أم عزيز واحد 30 البير الحلو بدائرة توزيع الجميل.

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