غسان سلامة: الأمين العام للأمم المتحدة عيّن ستيفاني ويليامز مبعوثة إلى ليبيا

المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا غسان سلامة ونائبته سابقًا ستيفاني ويليامز (أرشيفية: الإنترنت)

قال المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا غسان سلامة، إن الأمين العام للأمم المتحدة أعاد الدبلوماسية الأميركية ستيفاني ويليامز مبعوثة إلى ليبيا من جديد، خلفًا ليان كوبيش الذي تنتهي ولايته في 10 ديسمبر الجاري.

وغرد سلامة عبر صفحته على موقع تويتر: «أشكر الأمين العام على قراره بإعادة الزميلة ستيفاني ويليامز الى موقع المسؤولية في ليبيا لما أعرفه عن حنكتها، وعن قدراتها، وعن عزمها على استكمال ما بدأناه معاً، وأتمنى لها كل التوفيق في أداء مهمتها لما فيه الخير العميم لهذه البلاد العزيزة ولأهلها».

وفي الثاني من ديسمبر الجاري، نقلت مجلة «فورين بوليسي» الأميركية، عن دبلوماسيين قولهم إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس «يفكر في تعيين الدبلوماسية الأميركية ستيفاني ويليامز مبعوثة إلى ليبيا»، باعتبارها عملت كممثلة خاصة للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا ونائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبالتالي تجنب إجراء تصويت مثير للجدل في مجلس الأمن.

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وكانت شكوك مثارة حول هذه الخطوة، لاسيما أن موسكو كانت قد أوقفت في السابق خطة غوتيريس لجعل ويليامز ممثله الخاص الرسمي، واعترضت على خطته الطارئة لتمديد تفويضها كرئيسة للبعثة بالإنابة.

وقدم يان كوبيش استقالته في 17 نوفمبر المنقضي. ورفم عرضه في إحاطة أخيرة له لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 24 نوفمبر، أن يظل في منصبه خلال الانتخابات المرتقبة لضمان الانتقال السلس، لكن الأمين العام للأمم المتحدة قرر إنهاء ولايته في 10 ديسمبر، قبل أسبوعين من الانتخابات المقررة.

وفي مارس 2020، تنحى غسان سلامة عن منصبه كمبعوث خاص للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أسباب صحية شخصية وتزايد الإحباط من الطريقة التي تخنق بها القوى الإقليمية المتنافسة الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والانتقال الديمقراطي في ليبيا، وبعدها جرى إسناد مهمته بالإنابة إلى نائبته ستيفاني ويليامز.

لكنه في أحدث ظهور في الثاني من ديسمبر الجاري، قال في لقاء تلفزيوني، إن بعض أفراد الطبقة الحاكمة لا يريدون انتخابات 24 ديسمبر، بينما هناك 80% من الليبيين يريدون إتمام الانتخابات، حسب استطلاعات الرأي.