مراسم تسليم واستلام بين إدارة «الخطوط الأفريقية» الموقوفة واللجنة التسييرية

اجتماع مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الأفريقية الموقوفة عن العمل واللجنة التسييرية للشركة، 5 ديسمبر 2021 (الشركة)

جرت مراسم تسليم واستلام بين مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الأفريقية الموقوف عن العمل، واللجنة التسييرية المكلفة إدارة الشركة.

وتمت المراسم، أمس الأحد، استنادًا إلى القرار «رقم 47 / 2021» بشأن إيقاف مجلس إدارة الشركة عن العمل، وعلى القرار «رقم 48 / 2021» بشأن تشكيل لجنة تسييرية للشركة برئاسة الدكتور الصيد إبراهيم قدور، حسب الشركة.

- الليبية الأفريقية القابضة توقف مجلس إدارة «الخطوط الأفريقية» وتشكل لجنة تسييرية

وأضافت الشركة أن المراسم جرت «بكل ودية وبحضور مديري الإدارات والمكاتب»؛ كما جرت مناقشة «العقبات التي تواجه الشركة وسبل إيجاد الحلول الناجحة التي من شأنها الرفع من مستوى أداء التشغيل».

وصباح الإثنين، جرى إتمام مراسم تسليم واستلام بين مدير مكتب رئيس مجلس إدارة الخطوط المعز بن إسماعيل، ومدير المكتب الجديد علاء المزوغي، بعد استلام اللجنة التسييرية مهامها.

وفي 2 ديسمبر الجاري، أصدر مجلس إدارة الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة قرارًا بوقف مجلس إدارة شركة الخطوط الأفريقية عن العمل، وقرر تشكيل اللجنة التسييرية برئاسة الصيد قدور وعضوية: فاطمة محمود أحداش، ومصطفى محمد المرادي؛ لحين انعقاد الجمعية العمومية للشركة.

جانب من مراسم التسليم والاستلام بين الإدارة الموقوفة لشركة الخطوط الجوية الأفريقية واللجنة التسييرية، 6 ديسمبر 2021 (الشركة)

جانب من مراسم التسليم والاستلام بين الإدارة الموقوفة لشركة الخطوط الجوية الأفريقية واللجنة التسييرية، 6 ديسمبر 2021 (الشركة)