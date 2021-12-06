بالصور.. «الداخلية» تقفل قطعة أرض بسبب نزاع قانوني في جنزور

عناصر وزارة الداخلية أثناء قفل قطعة الأرض في جنزور، 6 ديسمبر 2021. (الوزارة)

أعلنت وزارة الداخلية، الإثنين، إقفال قطعة أرض داخل منطقة جنزور بناء على تعليمات النائب العام لحين النظر في إجراءاتها بسبب خلافات قانونية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية وبالتعاون مع مكتب جهاز الأمن الداخلي جنزور أقفل قطعة الأرض «لحين النظر في إجراءاتها بسبب الخلافات القانونية التي وقعت عليها، وكذلك الاعتداءات الحاصلة من بعض المخالفين».

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وأشار البيان إلى أن قطعة الأرض لا تزال تحت تصرف النائب العام «لحين البت في إجراءاتها القانونية، ولا يسمح لأي جهة بالتصرف فيها لحين استكمال الإجراءات».

عناصر وزارة الداخلية أثناء قفل قطعة الأرض في جنزور، 6 ديسمبر 2021. (الوزارة)

عناصر وزارة الداخلية أثناء قفل قطعة الأرض في جنزور، 6 ديسمبر 2021. (الوزارة)

عناصر وزارة الداخلية أثناء قفل قطعة الأرض في جنزور، 6 ديسمبر 2021. (الوزارة)