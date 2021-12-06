ترحيب إيطالي بالمراقبة الأوروبية للانتخابات الليبية: «علامة مهمة»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 ديسمبر 2021, 06:09 مساء
وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، (أرشيفية: الإنترنت)

أشاد وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، بقرار نشر خبراء أوروبيين لمراقبة الانتخابات اللليبية المقررة في 24 ديسمبر الجاري، قائلاً إنه «علامة مهمة على الالتزام الأوروبي في ليبيا».

وشدد دي مايو على ضرورة أن تكون العملية الانتخابية «شاملة وذات مصداقية؛ لأن ذلك أولوية بالنسبة للانتقال المؤسسي في ليبيا»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي)، اليوم الإثنين.

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كان الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أكد في 26 نوفمبر الماضي استعداد الاتحاد لنشر بعثة خبراء انتخابات أوروبيين لمراقبة سير العملية الانتخابية.

والتقى دي مايو مع بوريل في روما، على هامش أعمال مؤتمر حوارات المتوسط، الذي استضافته العاصمة الإيطالية روما، نهاية الأسبوع الماضي.

وكان بوريل قد أكد أنه «لدى ليبيا فرصة واضحة لبناء مستقبل مستقر ومزدهر»، مشددًا على استعداد الاتحاد الأوروبي «لتقديم الدعم اللازم في هذا المنعطف الحرج للبلاد».

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