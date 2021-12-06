«الداخلية»: تأكيد تفعيل أقسام حماية الأسرة والطفل بمديريات الأمن

جانب من لقاء وكيل وزارة الداخلية محمود سعيد مع رئيس اللجنة العليا للطفولة محمود الشريف.( وزارة الداخلية)

استقبل وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة اللواء محمود سعيد، رئيس اللجنة العليا للطفولة محمود الشريف؛ لمناقشة المشاكل التي تواجه أقسام حماية الأسرة والطفل بمديريات الأمن.

وقالت وزارة الداخلية في بيان اليوم الإثنين، إن اللقاء الذي عقد الأحد حضره مؤسس ورئيس قسم حماية الطفل بمديرية أمن الزاوية، العقيد ‏عبد الله الشاوش.

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وجرت خلال الاجتماع مناقشة تعزيز التعاون بين وزارة الداخلية ‏واللجنة العليا للطفولة من خلال أقسام حماية الطفل بمديرية الأمن، فضلًا عن وضع الحلول للمشاكل التي تواجه هذه الأقسام، وتفعيلها لتؤدي أعمالها التي كلفت بها على أكمل وجه.