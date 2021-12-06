الجزائر تتمسك بالانتخابات كسبيل وحيد لخروج ليبيا من الأزمة

جلسة سابقة للبرلمان الجزائري. (أرشيفية: الإنترنت)

جدَّد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الجزائري، محمد هاني، حرص بلاده على عودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا معتبرًا الانتخابات المقرَّرة في ديسمبر الجاري أفضل الحلول للأزمة.

وقال ممثل الجزائر خلال مداخلة في أعمال منتدى روما والحوار المتوسطي المنعقد بالعاصمة الإيطالية، إنهم متمسكون بإجراء الانتخابات المزمع تنظيمها آخر ديسمبر الجاري. مؤكدًا أن الجزائر ترى في هذه الاستحقاقات السبيل الوحيد للخروج من الأزمة.

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واعتبر ممثل الجزائر أن الحوار المتوسطي يشكل حلًا من الحلول المتاحة لمعالجة المشاكل التي تعاني منها المنطقة، لا سيّما منها الأمن والهجرة غير المشروعة وكذا مشاكل البيئة.

وكان نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، خلال زيارته الجزائر قبل أسابيع أكد تلقيه تطمينات من الرئيس عبدالمجيد تبون بشأن الدعم الكامل للسلطة الجزائرية لإنجاز الانتخابات الليبية في موعدها المقرر نهاية شهر ديسمبر المقبل، والحفاظ على وحدة ليبيا.