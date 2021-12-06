«استئناف ‫طرابلس»‬ ترفض حكم الطعن الصادر ضد المرشح الرئاسي خليفة ‫حفتر

حفتر متحدثا للصحفيين بمكتب الإدارة الانتخابية في بنغازي، الثلاثاء 16 نوفمبر 2021. (أرشيفية: الإنترنت)

رفضت محكمة استئناف ‫طرابلس حكم الطعن الصادر ضد المرشح الرئاسي خليفة ‫حفتر من محكمة ‫الزاوية الابتدائية لعدم اختصاصها المكاني في النظر بالدعوة، وأعادته إلى السباق الرئاسي، وفق ما ذكرت قناة «ليبيا تنتخب».

وفي 30 نوفمبر الماضي، أصدرت محكمة الزاوية، حكمًا باستبعاد حفتر من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية، بعدما قبلت الطعن المقدَّم ضده والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وحكمت المحكمة خلال جلسة النطق بالحكم، بقبول الطعن الذي تقدَّم به عبدالله المقيرحي بشأن ترشح حفتر واستبعاده من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية وإلغاء قرار المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم (80) بشأن القائمة الأولية للمرشحين للانتخابات الرئاسية.