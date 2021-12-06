أبوجناح يطلع السفيرة الفرنسية على خطوات الحكومة لضمان إجراء الانتخابات دون عراقيل

رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف رمضان أبوجناح والسفيرة الفرنسية بياتريس لوفرابير خلال لقاء في العاصمة طرابلس، 6 ديسمبر 2021. (فيسبوك)

أطلع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف، رمضان أبوجناح، اليوم الإثنين، السفيرة الفرنسية لدى ليبيا، بياتريس لوفرابير دوهلي، على الخطوات التي اتخذتها الحكومة لضمان إجراء الانتخابات دون عراقيل.

وأشاد أبوجناح، خلال لقاء مع السفيرة الفرنسية بالعاصمة طرابلس، «بدور دولة فرنسا في العمل على حل القضايا الليبية، ودعم جهود المصالحة الوطنية، وتقريب وجهات النظر بين جميع الفرقاء الليبيين»، حسب الصفحة الرسمية للحكومة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وحسب البيان، فقد أشادت لوفرابير دوهلي «بجهود حكومة الوحدة الوطنية في العمل على توحيد مؤسسات الدولة وإرساء قواعد المصالحة الوطنية تمهيدًا لإجراء الاستحقاق الانتخابي لتحقيق استقرار دائم في البلاد».

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وتبدي باريس اهتمامًا خاصًا بالملف الليبي، وهو ما عبّرت عنه تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في ختام جولة خليجية قادته إلى كل من الإمارات وقطر والسعودية؛ إذ قال إن تفكيره حاليًا ينصب على ليبيا ولبنان، مشيرًا إلى «تصرف باريس بقوة لحل الأزمات في الشرق الأوسط التي تولد الإرهاب وعدم الاستقرار بالمنطقة». وذلك في بيان صدر مساء السبت.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف رمضان أبوجناح والسفيرة الفرنسية بياتريس لوفرابير خلال لقاء في العاصمة طرابلس، 6 ديسمبر 2021. (فيسبوك)