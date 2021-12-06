السايح يتوجه إلى طبرق لبحث مستجدات العملية الانتخابية مع «النواب»

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الإثنين 06 ديسمبر 2021, 01:00 مساء
رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، (أرشيفية: الإنترنت)

قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات،عماد السايح، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الإثنين، إنه سوف يتوجه إلى طبرق لبحث مستجدات العملية الانتخابية مع مجلس النواب.

وفي تصريح سابق أدلى به السايح لقناة «ليبيا الأحرار» مساء الأحد، قال رئيس المفوضية إنه سيلتقي رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، بمقر إقامته في القبة شرق البلاد، الإثنين، للحديث عن آخر مستجدات العملية السياسية.

ونفى السايح في تصريحه للقناة تلقيه أي دعوة رسمية من مجلس النواب لحضور جلسة مساءلة، مؤكدًا أن المفوضية تنتظر دعوة رسمية من مجلس النواب للرد على ما ورد في البيان الذي أصدره عدد من النواب بشأن العملية الانتخابية.

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من جهتها، نقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) عن مصادر من مجلس النواب لم تسمها القول إن السايح سيلتقي مكتب رئاسة المجلس في مدينة طبرق الإثنين، لمساءلته بشأن آخر إجراءات المفوضية فيما يتعلق بالعملية الانتخابية وقرارات المفوضية ومدى مطابقتها لقوانين الانتخابات الصادرة عن مجلس النواب.

وانتقد عدد من أعضاء مجلس النواب، في بيان جرى تداوله مساء السبت، إدارة المفوضية للعملية الانتخابية خاصة بشأن طعون المرشحين للانتخابات الرئاسية، مطالبين بعقد جلسة مساءلة لرئيس المفوضية أمام مجلس النواب.

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