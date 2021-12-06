الأرصاد تحذر الصيادين من رياح على الساحل الغربي

نشرة الصيد البحري الصادرة اليوم الإثنين 6 ديسمبر 2021. (المركز الوطني للأرصاد الجوية)

حذَّر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، من هبوب رياح غربية إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية على الساحل الغربي وتكون جنوبية جنوبية إلى غربية على الساحل الشرقي سرعتها بين 25 و35 عقدة مع ارتفاع للموج يتراوح بين 3 و5 أمتار.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

• الرؤية متوسطة .

• تكاثر للسحب مع فرصة هطول أمطار جيدة يصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا.

• البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب ويكون شديد الاضطراب على الساحل الممتد من طرابلس إلى سرت.

• رياح غربية إلى شمالية غربية سرعتها بين 20 و35 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 و4 أمتار يصل صباح غدٍ إلى 5 أمتار على الساحل الممتد من طرابلس إلى سرت.

• درجة حرارة سطح البحر بين 19 و22 درجة مئوية.