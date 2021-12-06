479 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 ديسمبر 2021, 12:09 مساء
تطعيم أحد الأشخاص ضد «كورونا». (مركز مكافحة الأمراض)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الإثنين، تسجيل 479 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، إضافة إلى 117 حالة حرجة، وتعافي 1693 ووفاة 6 حالات جراء الوباء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح المركز في بيانه أنه تسلَّم أمس الأحد 3875 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، تبيَّن سلبية 3396 عينة، وإيجابية 479 عينة بنسبة 12.3 % من الحالات المفحوصة.

وبهذا الإعلان، فإن الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس كورونا في ليبيا ارتفعت إلى 375 ألفًا و468 حالة إصابة، بينها 12 ألفًا و155 حالة  نشطة، وتعافى 356 ألفًا و814 حالة، فيما تُوفي 5499 شخصًا جرّاء الإصابة بالوباء الذي ظهر في ليبيا منذ مارس من العام الماضي.

النشرة الوبائية اليومية لفيروس «كورونا» الصادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، 6 ديسمبر 2021. (فيسبوك)
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