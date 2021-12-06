النائب العام: التحقيق في 2845 واقعة بين قتل وخطف وانتماء لـ«داعش» وكسب غير مشروع ومخدرات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 ديسمبر 2021, 11:49 صباحا
النائب العام الصديق الصور ومستشار مجلس الأمن الوطني إبراهيم أبوشناف (رشيفية: مكتب النائب العام)

أعلن النائب العام، المستشار الصديق الصور، أن عدد الجرائم الجنائية التي باشر جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب إجراءات الاستدلال في مواجهة مرتكبيها وتولت النيابة العامة التحقيق فيها بلغ 2845 واقعة.

جاء ذلك عقب اجتماع مع أعضاء النيابة العامة المكلفين العمل في اللجنة المنوط بها إجراء التحقيق في الوقائع المسندة إلى الأشخاص الذين جرى ضبطهم من قِبل عناصر جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.

80 قضية انتماء إلى تنظيم «داعش» 
وأوضح بيان صادر عن مكتب النائب العام أن تلك القضايا تنوَّعت بين «296 قضية قتل، و80 قضية انتماء إلى تنظيم الدولة المحظور، و179 قضية خطف وحجز حرية، و701 قضية اختلاس وكسب غير مشروع، و388 قضية حيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية وخمور والاتجار فيها.

ونوّه البيان إلى «الحكم بإنزال الحد في 9 قضايا، والإعدام في 12 قضية، والسجن المؤبد في 3 قضايا، والسجن ما بين 3 و10 سنوات في 86 قضية، فيما تجاوز عدد من أُخلي سبيلهم 2150 شخصًا».

ووجّه الصور «بضرورة معالجة المراكز القانونية للأشخاص المقبوض عليهم كافة، قبل انقضاء سنة 2021؛ والانتهاء إلى قرارات قضائية فاصلة في الموضوع قبل انقضاء شهر مارس من سنة 2022».

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