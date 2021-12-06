ارتفاع متوسط سعر الدولار في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 ديسمبر 2021, 10:34 صباحا
مقر المصرف المركزي في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

ارتفع متوسط سعر صرف الدولار في أمام الدينار الليبي في السوق الرسمية، على نحو هامشي اليوم الإثنين

وصعد سعر صرف صرف العملة الأميركية إلى 4.60 دينار مقابل 4.59 دينار الأحد، فيما استقر متوسط سعر الجنيه الاسترليني عند 6.08 دينار، مقابل 6.10 دينار الخميس، حسب نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. 

فيما انخفض سعر اليورو إلى 5.19 دينار مقابل 5.20 دينار، ، والليرة التركية إلى 0.33 دينار 0.34 دينار، واستقر اليوان الصيني عند 0.72 د‫ينار.

أما العملات العربية، فانخفض سعر الدينار التونسي هامشيًّا، ليسجل 1.58 دينار، مقابل 1.59 دينار الأحد، واستقر الدرهم الإماراتي والريال السعودي، عند 1.25 دينار، و1.22 دينار على التوالي.

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