الأرصاد: أمطار وخلايا رعدية على شمال البلاد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 ديسمبر 2021, 09:44 صباحا
سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، تقلبات جوية متوقعة على غالب مناطق الشمال مصحوبة بسقوط أمطار وخلايا رعدية قد تكون جيدة على بعض المناطق مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ورياح قوية على المناطق الساحلية.

رأس أجدير حتى سرت سهل الجفارة -جبل نفوسة
حالة السماء: السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم وصباح غدٍ مع فرصة هطول أمطار قد تكون جيدة على بعض المناطق خاصة المناطق الساحلية مما يتسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة، وتصحبها خلايا من السحب الرعدية وتتساقط حبات البرد في بعض الأحيان.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية أحيانًا قد تتجاوز سرعتها على بعض المناطق الساحلية 60 كم/س.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 14 و20 درجة مئوية ولا تتجاوز 12 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة
حالة السماء: السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر مع فرصة هطول أمطار مساء اليوم على المناطق الساحلية، وتمتد إلى الدواخل قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية وقد تكون جيدة على بعض المناطق، مما يتسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة.
الرياح: جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة إلى قوية قد تتجاوز سرعتها على بعض المناطق 60 كم/س، مما يسبب إثارة الأتربة والرمال خاصة على المناطق الصحراوية المفتوحة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 17 و22 درجة مئوية، ولا تتجاوز 15 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر، وتسجل انخفاضًا غدًا على غالب المناطق.

الجفرة - سبها-غات-غدامس - الحمادة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 15 و23 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا ملحوظًا غدًا على غالب المناطق.

الكفرة - السرير- تازربو
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة تتحول غدًا إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 21 و24 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا طفيفًا غدًا.

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