العكاري: السماح لمصرف التجارة والتنمية بتنفيذ كافة عمليات النقد الأجنبي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 ديسمبر 2021, 02:00 صباحا
عضو لجنة تعديل سعر الصرف بالمصرف المركزي، مصباح العكاري. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن عضو لجنة تعديل سعر الصرف بالمصرف المركزي، مصباح العكاري، عن السماح لمصرف التجارة والتنمية ببيع النقد الأجنبي، وفتح الاعتمادات المستندية التي كان البنك محرومًا منها في السابق.

ونشر العكاري، عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، خطابًا موقَّع من مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف المركزي مختار الطويل، والتي كان يرد فيها على خطابات وردت من مصرف التجارة والتنمية، بشأن ضوابط فتح الاعتمادات المستندية، وتلك المُنظِّمة لبيع النقد الأجنبي.

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وتضمن رد المصرف المركزي، السماح لمصرف التجارة بتنفيذ كافة عمليات النقد الأجنبي سواء كانت أغراضًا شخصية أو عن طريق البطاقات الإلكترونية أو الحوالات السريعة أو علاج أو دراسة أو اعتمادات مستندية، وفق الضوابط المعمول بها.

وفي أغسطس الماضي، نشب خلاف بين مصرف التجارة والتنمية ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، على خلفية قول الأخير خلال اجتماع «إن مصرف التجارة والتنمية مشبوه يقوم بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن ثم حرمانه من عمليات النقد الأجنبي».

ولكن مصرف التجارة والتنمية رد على تلك التصريحات، ووصف قرار الصديق الكبير بشأن حرمانه من النقد الأجنبي بـ«التعسفي»، وأنه استند إلى «اتهامات باطلة» حول «عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب». وطالب النائب العام وقتها بالتحقيق في تلك الاتهامات.

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