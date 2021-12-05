أربع منظمات تستنكر تأخر منح وسائل الإعلام الأجنبية موافقات لتغطية الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 ديسمبر 2021, 11:40 مساء
مواطن يتسلم بطاقته الانتخابية من أحد مراكز الاقتراع (أرشيفية: المفوضية العليا للانتخابات)

دانت أربع منظمات تأخر إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية في إصدار الموافقات لممثلي وسائل الإعلام الأجنبية لتغطية الانتخابات المرتقبة، واعتبرت ذلك «تهديدًا لنزاهتها وحياديتها».

جاء ذلك في بيان موقَّع من: المنظمة الليبية للإعلام المستقل (لوفيم)، المركز الليبي لحرية الصحافة، شبكة أصوات للإعلام، والمؤسسة الليبية للصحافة الاستقصائية (ليفيج).

وقالت المنظمات إنها تلقت عدة شكاوى بخصوص «تعمد التأخير في إصدار الموافقات اللازمة خلال آجال مناسبة لتغطية الانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر 2021، مما يعد انتهاكًا غير مبرر لحق الصحافة في تغطية الانتخابات، الأمر الذي يحرم المواطنين من الحصول على التغطية الإخبارية من مؤسسات إعلامية مختلفة».

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ونقل البيان عن أحد الصحفيين قوله إن «عددًا من مراسلي المؤسسات الإعلامية الأجنبية المعتمدة في ليبيا تقدموا بطلب للحصول على الموافقة لتغطية الانتخابات منذ شهر أكتوبر الماضي، وبالرغم من ذلك لم يحصلوا على رد حتى الثالث من ديسمبر الجاري».

ولفت البيان إلى دور وسائل الإعلام المحلية والدولية، في تغطية الانتخابات، و«كشف أيِّ انتهاكات أو عوائق تواجهها»، لافتة إلى وجود عدد قليل من ممثلي المؤسسات الإعلامية الأجنبية، وأغلبهم في العاصمة طرابلس»، وأن «عدم السماح لهذه المؤسسات بالعمل على تغطية الانتخابات سيشكل خطرًا على نزاهتها».

المنظمات تطالب حكومة الوحدة الوطنية بالتدخل السريع
ودعت المنظمات الأربعة رئاسة حكومة الوحدة الوطنية ووزارة الخارجية الليبية للعمل سريعًا على إيجاد حل لهذه المشكلة المتكررة من إدارة الإعلام الخارجي وتسهيل عمل الصحفيين.

وفي الأول من نوفمبر الماضي، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات عن بدء تلقي طلبات التسجيل والاعتماد للراغبين في تغطية الانتخابات القادمة أمام وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.

وطلبت وقتها الراغبين في التقديم مراسلة إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي للحصول على الموافقات اللازمة، ومنح التأشيرات لممثلي الصحف الخارجية لدخول البلاد.

تعهد سابق من إدارة الإعلام
وفي 12 نوفمبر الماضي أيضًا، نفت إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، ما وصفته بـ«الأنباء العارية عن الصحة»، بشأن منع اعتماد الصحفيين والإعلاميين الدوليين من التغطية الإعلامية للانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل.

وجددت حينها تأكيدها الاستعداد للتعاون مع كافة وسائل الإعلام ووكالات الأنباء الإقليمية والدولية لتغطية الحدث الانتخابي في 24 ديسمبر المقبل، وفق التشريعات والقوانين المنظمة بالدولة الليبية، وفق وما نقلت وكالة الأنباء الليبية (وال).

حصيلة المعتمدين
وفي 13 نوفمبر، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات إحصائية بعدد المراقبين والإعلاميين المعتمدين لمتابعة الانتخابات، والتي تضمنت تسجيل 2299 مراقبًا محليًا، و17 مراقبًا دوليًا، بالإضافة إلى 205 إعلاميين محليين، و88 إعلاميًا دوليًا.

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