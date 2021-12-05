مؤسسة النفط تبحث التعاون في 4 مجالات مع «هاليبرتون» الأميركية

جانب من اجتماع مؤسسة النفط مع شركة «هاليبرتون» الأميركية (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

بحثت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، التعاون في 4 مجالات مع شركة «هاليبرتون» الأميركية، من بينها تطوير الآبار ومشروع التحول الرقمي للقطاع النفطي.

جاء ذلك خلال لقاء لرئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، مع نائب رئيس شركة «هاليبرتون» الأميركية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيد وايت، والمدير الإقليمي للشركة كولبي فيوزر، والمدير العام لفرع الشركة في ليبيا محمد التليسي، بحضور مدير إدارة الإنتاج بالمؤسسة أنور عقيل.

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ووفق بيان نشرته صفحة المؤسسة على «فيسبوك»، فإن الاجتماع ناقش سُبل دعم وتعزيز آليات الشراكة بين الجانبين للارتقاء بمستوى عمليات الإنتاج في ليبيا وزيادة المعدلات عبر عمليات الحفر وصيانة الآبار.

كما تطرق الاجتماع أيضًا لبرنامج بناء القدرات للعاملين في قطاع النفط، بالإضافة إلى التعاون مع شركة الجوف للتقنية النفطية، ورابع المجالات مشروع برنامج التحول الرقمي والتقنية الرقمية، و«الذي سيكون له الأثر الإيجابي في تحسين عمليات الإنتاج وجودتها».

بدوره أشار صنع الله، خلال الاجتماع، إلى أن «المؤسسة تمرّ بوقت عصيب للغاية ناتج عن الشحّ الحاد في الميزانيات، الأمر الذي أثر سلبًا في العديد من عملياتها وفي الإيفاء بالتزاماتها التعاقدية».

جانب من اجتماع مؤسسة النفط مع شركة «هاليبرتون» الأميركية (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

جانب من اجتماع مؤسسة النفط مع شركة «هاليبرتون» الأميركية (صفحة المؤسسة على فيسبوك)