أبوجناح يعد بتوفير اللقاحات البيطرية للحفاظ على الثروة الحيوانية

اجتماع أبوجناح مع وزير الزراعة والثروة الحيوانية، الأحد 5 ديسمبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

وعد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف، رمضان أبوجناح، بتوفير اللقاحات البيطرية للحفاظ على الثروة الحيوانية، ولضمان سلامة المواطن من مخاطر الأمراض والأوبئة، مؤكدًا أن الحكومة ستولي اهتمامًا واسعًا بقطاع الزراعة وستعمل على تذليل جميع الصعاب التي يعاني منها القطاع.

جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الأحد، مع وزير الزراعة والثروة الحيوانية بحكومة الوحدة الوطنية، حمد المريمي لمتابعة آخر أعمال الوزارة وسير العمل فيها.

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وقالت حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع خُصِّص لمناقشة بعض المواضيع المتعلقة بقطاع الزراعة، وخاصةً في مجال الأمن الغذائي، والنظر في إمكانية مساعدة المربين والفلاحين، للتخفيف من وطأة الصعوبات والمعوقات للحصول على الحبوب والبذور والأعلاف.

وأضافت الحكومة أن اجتماع أبوجناح ووزير الزراعة والثروة الحيوانية تطرق أيضًا إلى موضوع إعادة تبعية بعض الأجهزة ذات العلاقة بقطاع الزراعة والعمل على مواكبة آخر التطورات والتقنيات لتحسين الخدمات في هذا المجال.