مركز القبيبة الصحي بضواحي سرت يتسلم شحنة مستلزمات طبية من وزارة الصحة

شحنة الأدوية والمستلزمات الصحية التي وصلت مركز القبيبة الصحي في سرت. (الإنترنت)

تسلَّمت إدارة مركز القبيبة الصحي بضواحي سرت شحنة مستلزمات طبية شملت معدات وأدوية ومستلزمات وقائية لجائحة كورونا مقدمة من وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية.

وقال مدير مكتب الإعلام ببلدية سرت محمد الميل في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن هذه الشحنة الطبية تشتمل على كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية لدعم قدرات مركز القبيبة الصحي على تقديم الخدمات لجميع المرضى المترددين عليه بعد توفر الإمكانات التي كان يعانيها المركز خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الشحنة تكفي خدمات المركز لبضعة أشهر.

وكان فى استقبال الشحنة الطبية عميد بلدية سرت مختار المعداني وعدد من أعيان المنطقة ومدير عام مستشفى بن سينا سرت.