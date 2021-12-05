تركيا تدعو إلى إعلان خارطة طريق محددة للانتخابات في ليبيا إذا تأجل تنظيمها

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 ديسمبر 2021, 03:44 مساء
الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن (أرشيفية: الإنترنت).

دعت تركيا إلى ضرورة إعلان «خارطة طريق محددة» بخصوص الانتخابات الليبية في حال تعذر تنظيم الاستحقاق المقرر يوم 24 ديسمبر الجاري في موعده، مشددة على ضرورة توضيح أسباب التأجيل بشفافية للرأي العام.

وأكد الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، في تصريح لوكالة «الأناضول»، اليوم الأحد، أن أنقرة «تؤيد إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد، وترى أنه في حال تأجيل الانتخابات يجب توضيح الأسباب بشفافية للرأي العام وإعلان خارطة طريق محددة بخصوص السباق الانتخابي».

وأضاف قالن: «نعتقد أن ذلك مهم جدًّا من ناحية شرعية الحكومة القائمة وسلامة الخطوات التي سيتم اتخاذها حتى موعد إجراء الانتخابات»، مجددًا التأكيد على أن «تركيا ستواصل دعم الشعب الليبي وحكومته الشرعية مهما كانت نتيجة الانتخابات».

ودخلت العملية الانتخابية الخاصة بانتخابات رئيس الدولة منذ أيام في مرحلة الطعون، ومن المنتظر أن تعلن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في نهاية هذه المرحلة القائمة النهائية للمرشحين المتنافسين عن منصب رئيس الدولة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«سي إن إن» تسرح المذيع كريس كومو لمساعدته شقيقه حاكم نيويورك السابق
منوعات
«هذا المساء»: ضبابية العملية الانتخابية الليبية بين محمود شمام وأحمد قذاف الدم
فيديو
كاركاتير خيري - قانون انتخاب الرئيس
كاريكاتير
ريال مدريد في صدارة «الليغا» ضاربا رقما مميزا في الانتصارات
رياضة عالمية
شاهد: ماكسويل كانت مكلفة التستر على جرائم إبستين الجنسية
منوعات
ممثلون من الطبقات الدنيا أبطال في السينما الهندية
ثقافة وفن
لقاء خاص مع رئيس حزب «نداء القرضابية» علي زيدان
فيديو
إندونيسيا.. ثوران بركان «سيميرو» وفرار آلاف السكان في مشاهد مرعبة (فيديو)
دولى
اتحاد الكرة الليبي يعلن سياسته الجديدة مع كليمنتي
رياضة محلية
الأزمة الاقتصادية تجبر اللبنانيين العودة إلى قراهم
اقتصاد
محطات فضاء خاصة.. خطة ناسا المستقبلية
علوم وتكنولوجيا
لقاء خاص مع رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان
فيديو
من بين 4 سيناريوهات: تسليم سلس للسلطة بعد 24 ديسمبر أو نزاع قد يعيد الحرب ...
ليبيا
أسعار صرف الدينار مقابل العملات الدولية على نحو أسبوعي (25 نوفمبر - 2 ديسمبر ...
ليبيا
معهد دولي: الانتخابات لن تنهي الانقسام في ليبيا و«المنافسة صفرية» على السلطة
ليبيا
«العفو الدولية» تدعو إلى إقصاء المشتبه في ارتكابهم جرائم من انتخابات الرئاسة ...
ليبيا
الرئيس التونسي يواجه انتقادات بعد تغييره موعد عيد الثورة
عربى
حيدر السائح يتوقع فرض إجراءات احترازية جديدة خلال أيام بسبب «أوميكرون»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كم عدد الدول التي دخلها المتحور «أوميكرون»؟