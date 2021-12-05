تسجيل إصابتين بفيروس «كورونا» وحالة وفاة في سبها

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 ديسمبر 2021, 02:29 مساء
مركز سبها الطبي، (أرشيفية: تصوير - رمضان كرنفودة)

أعلن مركز سبها الطبي، تسجيل حالتي إصابة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس السبت، وحالة وفاة.

وقال المركز، في بيان اليوم، إن مختبره استقبل تسع عينات، لتحليلها أظهرت سلبية سبع عينات، فيما تأكدت إصابة حالتين، ولم يسجل المركز أي حالات شفاء أمس.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 709 حالات إصابة بفيروس «كورونا المستجد» السبت، منها 120 حالة حرجة، و2705 حالات شفاء، و13 حالة وفاة.

- تسجيل 709 حالات «كورونا» في ليبيا و13 وفاة

وقال المركز إن مختبراته استقبلت أمس 4972 عينة، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 4263 عينة، فيما تأكدت إصابة 709 حالات، بنسبة حالات موجبة 14.2%.

وبذلك ارتفع عدد حالات «كورونا» المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 374 ألفًا و989 إصابة، منها 14 ألفًا و375 حالة نشطة، بينما تعافى 355 ألفًا و121 حالة، وسجلت 5493 وفاة.
 

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