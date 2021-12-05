الأرصاد: رياح نشطة على الساحل الليبي وارتفاع الموج يصل إلى 3.50 متر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 ديسمبر 2021, 12:26 مساء

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من رياح نشطة جنوبية غربية، على ساحل زوارة وطرابلس وساحل بنغازي يوم الغد، تتحول إلى شمالية غربية بعد ظهر الغد على ساحل الغربي.

وبحسب نشرة الصيد التي نشرها المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم، تتراوح سرعة الرياح بين 25 و30 عقدة، مع ارتفاع للموج يصل إلى 3.50 متر.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
 السماء مغطاة جزئياً بالسحب تتكاثر مساء اليوم مع سقوط أمطار متفرقة.
 رياح جنوبية غربية تكون غربية على ساحل الخمس سرعتها بين 10 و25 عقدة، قد تصل إلى 30 عقدة على ساحل زوارة وطرابلس .
ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.00 متر.
البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 19 و22 درجة مئوية، وتكون الرؤيـة جيدة إلى متوسطة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
السماء قليلة السحب تتكاثر مساء الغد مع سقوط أمطار متفرقة.
رياح غربية إلى جنوبية غربية بينما تكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية، على ساحل درنة وطبرق، سرعتها بين 10 و20 وتصل إلى 25 عقدة يوم الغد على ساحل بنغازي .
ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.75 متر، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب إلى مضطرب على ساحل بنغازي وشحات، درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 17 و20 درجة مئوية، وتكون الرؤيـة جيدة إلى متوسطة.

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