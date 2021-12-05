مصرف الصحارى يعلن توفر السيولة في 5 فروع تابعة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 ديسمبر 2021, 10:40 صباحا
أحد فروع مصرف الصحارى. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مصرف الصحاري، توفر السيولة للعملاء بدءا من اليوم في 5 فروع تابعة.

وأكد المصرف، في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، توفر السيولة اليوم في كل من: «فرع باب المدينة، وكالة تاجوراء، وكالة سوق الجمعة، فرع حي الأندلس وفرع الزاوية» .

- مدير «الصحاري» بسرت: رفع سقف سحب السيولة إلى 10 آلاف دينار شهريا

وفي 15 نوفمبر الماضي، أعلن مدير فرع مصرف الصحاري في سرت، مفتاح معيقل، رفع سقف السحب السيولة النقدية لعملائه إلى عشرة آلاف دينار شهريًا للصك الواحد.

وقال معيقل، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن المصرف يواصل صرف السيولة المتاحة حالية، التي توفرت من خلال الإيرادات النقدية عن تسديد وإيداع الأموال في بطاقات الائتمان.

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