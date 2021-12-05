«الأرصاد» يتوقع تقلبات جوية على مناطق الشمال

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 ديسمبر 2021, 09:53 صباحا
سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية حدوث تقلبات جوية غدًّا على مناطق الشمال مصحوبة بهطول أمطار وخلايا رعدية قد تكون جيدة على بعض المناطق. 

وأشارت النشرة الجوية الصادرة عن المركز إلى انخفاض متوقع ملحوظ في درجات الحرارة ورياح قوية على المناطق الساحلية.

رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة - جبل نفوسة
* حالة السماء: السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر مع احتمال هطول أمطار قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية وحبات البرد، وقد تكون جيدة على بعض المناطق، خصوصًا المناطق الساحلية، مما تسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة.
* الرياح: جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة إلى قوية أحيانًا، قد تتجاوز سرعتها على بعض المناطق الساحلية 60 كلم/ س.
* درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 14 و20 درجة مئوية، ولا تتجاوز 13 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية، وتسجل انخفاضًا طفيفًا غدًا على أغلب المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مراده
*حالة السماء: السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر مع احتمال هطول أمطار مساء غد على بعض المناطق الساحلية قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية، وقد تكون جيدة على بعض المناطق، مما يتسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة.
* الرياح: شمالية غربية فجنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة إلى قوية قد تتجاوز سرعتها على بعض المناطق 60 كلم/ س.
* درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 18 و21 درجة مئوية، ولا تتجاوز 15 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
* حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
* الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، تتحول مساء غد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
*درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 15 و22 درجة مئوية، وتسجل على غات (27) مْ.

الكفرة- السرير - تازربو
* حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
*الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، تتحول أثناء المساء إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
* درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 17 و20 درجة مئوية؛ وتسجل ارتفاعًا طفيفًا غد.

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