بالصور.. إحياء اليوم الوطني لزراعة الكبد في ليبيا

إحياء اليوم الوطني لزراعة الكبد في ليبيا, 4 ديسمبر 2021. (الهيئة الوطنية العامة لزراعة الأعضاء والأنسجة والخلايا)

أحيت الهيئة الوطنية العامة لزراعة الأعضاء والأنسجة والخلايا، السبت، اليوم الوطني لزراعة الكبد في ليبيا.

وعُقدت الفعاليات في قاعة «عمر المختار» بمعرض طرابلس الدولي، برعاية الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، وفق بيان الهيئة أمس.

حضر الحفل رئيس الهيئة ورئيس مجلس التخصصات الطبية، ورئيس المنظمة الوطنية لدعم التبرع بالأعضاء، وبعض مديري المستشفيات، وعدد كبير من الزراعيين والمتبرعين وحشد من العناصر الطبية والطبية المساعدة والعاملين بالهيئة والمهتمين.

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فيما أُلقيت في الحفل عديد الكلمات التي سلطت الضوء حول المشاكل التي تواجه الزراعيين، بعد تلقي كلى أو كبد، المتمثلة في عدم توفر التحاليل الطبية والأدوية، فيما أشادت بالدور الذي توليه الهيئة الوطنية العامة لزراعة الأعضاء والأنسجة والخلايا في حلحلة هذه المشاكل، وفق البيان.

وتخلل الحفل عديد المحاضرات العلمية، منها محاضرة للدكتورة داليا محمد خير حول الخبرة المحلية في زراعة الكبد، وكذلك محاضرة للدكتورة ألفت بن سالم، حول تشخيص أورام الكبد ومحاضرة حول زراعة الأعضاء في ليبيا بين الطموحات والتحديات، ألقاها رئيس الهيئة أ.د أحتيوش فرج أحتيوش، وكذلك محاضرة ألقتها يسرى سديري من الجمهورية التونسية عبر تقنية الـ«زووم».

إحياء اليوم الوطني لزراعة الكبد في ليبيا, 4 ديسمبر 2021. (الهيئة الوطنية العامة لزراعة الأعضاء والأنسجة والخلايا)

إحياء اليوم الوطني لزراعة الكبد في ليبيا, 4 ديسمبر 2021. (الهيئة الوطنية العامة لزراعة الأعضاء والأنسجة والخلايا)

إحياء اليوم الوطني لزراعة الكبد في ليبيا, 4 ديسمبر 2021. (الهيئة الوطنية العامة لزراعة الأعضاء والأنسجة والخلايا)