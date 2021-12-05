بالصور.. إحياء اليوم الوطني لزراعة الكبد في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 ديسمبر 2021, 09:42 صباحا
إحياء اليوم الوطني لزراعة الكبد في ليبيا, 4 ديسمبر 2021. (الهيئة الوطنية العامة لزراعة الأعضاء والأنسجة والخلايا)

أحيت الهيئة الوطنية العامة لزراعة الأعضاء والأنسجة والخلايا، السبت، اليوم الوطني لزراعة الكبد في ليبيا.

وعُقدت الفعاليات في قاعة «عمر المختار» بمعرض طرابلس الدولي، برعاية الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، وفق بيان الهيئة أمس.

حضر الحفل رئيس الهيئة ورئيس مجلس التخصصات الطبية، ورئيس المنظمة الوطنية لدعم التبرع بالأعضاء، وبعض مديري المستشفيات، وعدد كبير من الزراعيين والمتبرعين وحشد من العناصر الطبية والطبية المساعدة والعاملين بالهيئة والمهتمين.

- حملة ضد فيروس الالتهاب الكبدي الجيمي في غدوة

فيما أُلقيت في الحفل عديد الكلمات التي سلطت الضوء حول المشاكل التي تواجه الزراعيين، بعد تلقي كلى أو كبد، المتمثلة في عدم توفر التحاليل الطبية والأدوية، فيما أشادت بالدور الذي توليه الهيئة الوطنية العامة لزراعة الأعضاء والأنسجة والخلايا في حلحلة هذه المشاكل، وفق البيان.

وتخلل الحفل عديد المحاضرات العلمية، منها محاضرة للدكتورة داليا محمد خير حول الخبرة المحلية في زراعة الكبد، وكذلك محاضرة للدكتورة ألفت بن سالم، حول تشخيص أورام الكبد ومحاضرة حول زراعة الأعضاء في ليبيا بين الطموحات والتحديات، ألقاها رئيس الهيئة أ.د أحتيوش فرج أحتيوش، وكذلك محاضرة ألقتها يسرى سديري من الجمهورية التونسية عبر تقنية الـ«زووم».

إحياء اليوم الوطني لزراعة الكبد في ليبيا, 4 ديسمبر 2021. (الهيئة الوطنية العامة لزراعة الأعضاء والأنسجة والخلايا)
إحياء اليوم الوطني لزراعة الكبد في ليبيا, 4 ديسمبر 2021. (الهيئة الوطنية العامة لزراعة الأعضاء والأنسجة والخلايا)
إحياء اليوم الوطني لزراعة الكبد في ليبيا, 4 ديسمبر 2021. (الهيئة الوطنية العامة لزراعة الأعضاء والأنسجة والخلايا)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لقاء خاص مع رئيس حزب «نداء القرضابية» علي زيدان
فيديو
إندونيسيا.. ثوران بركان «سيميرو» وفرار آلاف السكان في مشاهد مرعبة (فيديو)
دولى
اتحاد الكرة الليبي يعلن سياسته الجديدة مع كليمنتي
رياضة محلية
الأزمة الاقتصادية تجبر اللبنانيين العودة إلى قراهم
اقتصاد
محطات فضاء خاصة.. خطة ناسا المستقبلية
علوم وتكنولوجيا
لقاء خاص مع رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان
فيديو
من بين 4 سيناريوهات: تسليم سلس للسلطة بعد 24 ديسمبر أو نزاع قد يعيد الحرب ...
ليبيا
أسعار صرف الدينار مقابل العملات الدولية على نحو أسبوعي (25 نوفمبر - 2 ديسمبر ...
ليبيا
معهد دولي: الانتخابات لن تنهي الانقسام في ليبيا و«المنافسة صفرية» على السلطة
ليبيا
«العفو الدولية» تدعو إلى إقصاء المشتبه في ارتكابهم جرائم من انتخابات الرئاسة ...
ليبيا
الرئيس التونسي يواجه انتقادات بعد تغييره موعد عيد الثورة
عربى
حيدر السائح يتوقع فرض إجراءات احترازية جديدة خلال أيام بسبب «أوميكرون»
ليبيا
«واشنطن بوست»: الليبيون يخشون من تمزق البلاد مرة أخرى بسبب الانتخابات
ليبيا
اكتشاف ديناصور جديد بذيل غير مسبوق
منوعات
جريدة «الوسط»: القضاء في قلب «عاصفة» الطعون
ليبيا
النيجر: شروط إجراء الانتخابات في ليبيا لم تتحقق بعد
ليبيا
غوتيريس: نريد أن تكون الانتخابات في ليبيا جزءا من الحل وليس من المشكلة
ليبيا
«فورين بوليسي»: روسيا منعت تعيين دبلوماسي بريطاني مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سيارة كهربائية «خارقة» ذات 6 عجلات و6 محركات