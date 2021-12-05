«الشؤون الاجتماعية» تشكل لجنة لمراجعة تشريعات ذوي الإعاقة

وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، (أرشيفية: الإنترنت)

قررت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وفاء الكيلاني، تشكيل لجنة لمراجعة التشريعات المتعلقة بذوي الإعاقة في ليبيا، وذلك في مناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يصادف الثالث من شهر ديسمبر من كل عام.

ونص القرار، رقم «259»، على تشكيل لجنة لمراجعة التشريعات المتعلقة بذوي الإعاقة في ليبيا، المتمثلة في القانون رقم 5 لسنة 1987.

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كما نص القرار على وضع مقترح لتعديل وتطوير القانون رقم 5 لسنة 1987، بما يتماشى مع المنظور العالمي القائم على الحقوق، طبقًا للمعايير الدولية واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.