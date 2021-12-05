دوريات أمنية لمساعدة عالقي الأمطار في طرابلس (صور)

دوريات أمنية لمساعدة عالقي الأمطار في طرابلس، 4 ديسمبر 2021. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، السبت، تسيير دوريات أمنية لمساعدة المواطنين العالقين في الأمطار بمدينة طرابلس.

وقالت الوزارة في بيان، إن فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالادارة العامة للعمليات الأمنية سير الدوريات؛ بهدف العالقين، وكذلك مساعدة الجهات الحكومية الاخرى في تنظيف مجرى المياه بالطرق الرئيسية.

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وأغرقت أمطار غزيرة هطلت، الجمعة، على طرابلس شوارع المدينة الرئيسية، فيما قامت شركة الخدمات العامة في طرابلس بشفط تجمعات المياه.

إلى ذلك، قالت حكومة الوحدة الوطنية في بيان، إن رئيس الحكومة المكلف، رمضان أبوجناح، تفقد، السبت، عددًا من الأحياء بمدينة طرابلس، التي أغرقت الأمطار شوارعها. كما عقد وفي بيان منفصل، قالت الحكومة إن أبوجناح عقد «اجتماعًا طارئًا»، مع عدد من الوزراء؛ للوقوف على إجراءات الحكومة العاجلة للتعامل مع آثار هطول الأمطار من قفل للشوارع بالعاصمة وضواحيها.

دوريات أمنية لمساعدة عالقي الأمطار في طرابلس، 4 ديسمبر 2021. (وزارة الداخلية)

دوريات أمنية لمساعدة عالقي الأمطار في طرابلس، 4 ديسمبر 2021. (وزارة الداخلية)

دوريات أمنية لمساعدة عالقي الأمطار في طرابلس، 4 ديسمبر 2021. (وزارة الداخلية)

دوريات أمنية لمساعدة عالقي الأمطار في طرابلس، 4 ديسمبر 2021. (وزارة الداخلية)

دوريات أمنية لمساعدة عالقي الأمطار في طرابلس، 4 ديسمبر 2021. (وزارة الداخلية)