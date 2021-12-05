انخفاض إصابات ووفيات «كورونا» في ليبيا خلال أسبوع

وفد من وزارة الصحة يتفقد الخدمات الطبية بمركز إيواء عين زارة، 9 نوفمبر 2021. (صفحة الوزارة على فيسبوك)

شهدت الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا «انخفاضًا طفيفًا» بلغ 2% خلال الأسبوع الذي بدأ في 26 نوفمبر الماضي، وانتهى في الثاني ديسمبر الجاري، مقارنة بالأسبوع السابق، وفق التقرير الوبائي الصادر، السبت، عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وبلغ المتوسط الأسبوعي لعدد الإصابات 582 إصابة يوميًا، فيما استقر مؤشر نسبة الإصابات على متوسط أسبوعي 13% بنهاية الأسبوع المذكور.

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ورافق الانخفاض في عدد الإصابات خلال الأسبوع «هبوطًا مماثلًا» في عدد الاختبارات التي أجراها المركز الوطني للكشف عن الفيروس، خلال نفس الأسبوع، بلغت نسبته 8% مسجلًا 4362 اختبارًا يوميًا مقارنة بالأسبوع السابق.

وبالنسبة لحالات الوفاة الناجمة عن الوباء، فقد شهدت هي الآخرى «انخفاضًا طفيفًا» حيث بلغ متوسطها الأسبوعي ثماني حالات، فيما استقر مؤشر معدل الوفيات عند 1.55%.