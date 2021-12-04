فتح منظومة خاصة بشأن الراغبين في الاستفادة من منحة الزواج

شعار صندوق دعم الزواج، (أرشيفية: الإنترنت)

فتحت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة منظومة خاصة لتسجيل المتحصلين على أرقام قيود زواج دون أن يقيدوا عبر المنظومة الإلكترونية للاستفادة من منحة تيسير الزواج للشباب.

وأوضحت الحكومة في بيان، السبت، أنها خصصت الرابط https://mg.hakomitna.ly/prospective-beneficiaries بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب التي تقضي بفتح منظومة خاصة لحصر كل المتحصلين على أرقام قيود زواج من غير المقيدين عبر المنظومة الإلكترونية للاستفادة من منحة تيسير الزواج للشباب في الفترة من 18 أغسطس إلى 30 نوفمبر الماضي.

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وفي 22 نوفمبر الماضي، أعلن صندوق دعم الزواج فتح المنظومة الإلكترونية لمنحة دعم الزواج، كاشفًا عن شروط جديدة للحصول على المنحة من بينها أن يكون طالبو المنحة من الزوجين متمتعين بالجنسية الليبية، وأن يكون المتقدم للمنحة قد بلغ 30 عامًا للزوج و25 عاما للزوجة، وألا يكون المتقدم قد سبق له الزواج من قبل ويستثنى من ذلك الزوجة.

وأطلق رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، في نوفمبر، المنحة الثانية لدعم الزواج، وذلك بعد يوم من إحالة وزارة المالية إذن صرف المليار الثاني الخاص بالمنحة إلى المصرف المركزي. وانتهت الحكومة في 3 أكتوبر الماضي، عبر صندوق دعم الزواج، من صرف مليار دينار لدعم الزواج، استفاد منها، 25 ألف شاب و25 ألف شابة، بواقع 20 ألفًا لكل فرد.