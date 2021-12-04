رمضان أبوجناح رئيس حكومة مكلف

أبوجناح يجتمع بعدد من الوزراء لبحث آثار الأمطار، 4 ديسمبر 2021. (حكومة الوحدة)

نشرت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، خبرين عن نشاط لنائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح، بصفته رئيسًا مكلفًا للحكومة.



وآخر نشاط أوردته الصفحة ذاتها لأبوجناح بصفته نائبًا لرئيس الحكومة كان يوم الأحد الماضي، عندما شارك في فعاليات المؤتمر التاسع عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب تحت شعار «ليبيا - الاستثمار وعودة الحياة»، برعاية واستضافة الحكومة.



وقالت الحكومة إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف، رمضان أبوجناح، تفقد اليوم السبت، عددًا من الأحياء بمدينة طرابلس، التي غرقت شوارعها جراء الأمطار الغزيرة. ورافق أبو جناح، وزيرا الإسكان والتعمير والموارد المائية، ووكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون الديوان والشركات، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، ومدير شركة الخدمات العامة طرابلس.



وخلال الجولة تفقد أبوجناح بعض الشوارع في كل من طريق الفرناج ومستشفى السكر ومشروع الهضبة «خط 1» وجزيرة الفحم ومثلث الرابش، واستمع لبعض شكاوى المواطنين والخدمات التي تتطلبها مناطقهم. وشدد أبوجناح على ضرورة إصلاح ومعالجة هذه الطرق والمختنقات والبنى التحتية، التي تعانيها هذه المناطق.



بدوره، قال وزير الموارد المائية إن الحكومة بصدد توفير سيارات شفط مياه الأمطار بشكل سريع، وتقديمها لشركات الخدمات العامة، فيما أكد وزير الإسكان بدء استقبال الطلبات والمقترحات المقدمة من عمداء بلديات هذه المناطق، والخطط الواجب تنفيذها لهم.

اجتماع طارئ لمتابعة تبعات الأمطار

وفي بيان منفصل، قالت الحكومة إن أبوجناح عقد «اجتماعًا طارئًا»، بعد جولته بشوارع طرابلس، بحضور وزيري الإسكان والتعمير، والموارد المائية، ووكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون الديوان والشركات، ووكيل وزارة الموارد المائية؛ للوقوف على إجراءات الحكومة العاجلة للتعامل مع آثار هطول الأمطار من قفل للشوارع بالعاصمة وضواحيها.

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وناقش الاجتماع أهم المعوقات التي تواجه شركات الخدمات، من بينها تأخر دفع الأجور والالتزامات المالية المتعاقد عليها طيلة السنوات الماضية، وكذلك الديون المستحقة لها، التي تسببت في تأخر إنجاز المشروعات في معظم البلديات في ليبيا.

واستمع أبوجناح خلال الاجتماع لأسباب تأخر بعض الشركات في تنفيذ المشاريع المكلفة بها، كما استعرض اللقاء المشاريع الاستعجالية التي ستنفذها وزارة الإسكان والتعمير، وأبرزها مسار خط «صلاح الدين والفرناج وسوق الثلاثاء وطريق الوادي»، التي ستنجز فور صرف الميزانية المخصصة لهذه المشاريع.



وأصدر أبوجناح، تعليمات بتسهيل كل الإجراءات الإدارية والمالية للشركات، والتعاقد مع الشركات ذات الكفاءة من أجل تنفيذ وتسليم التعاقدات في المدد الزمنية المحددة. وحسب البيان، «اشترط» أبو جناح على الوزراء إتمام هذا الأمر بإشراك ديوان المحاسبة للنظر فيه والتسريع في إنجازه، «بما يجنب المواطنين التعرض لأضرار نتيجة هطول مياه الأمطار خلال الأشهر المقبلة».

أبوجناح يتفقد رفقة وزراء بعض شوارع طرابلس التي شهدت أمطارا غزيرة، 4 ديسمبر 2021. (حكومة الوحدة)

أبوجناح يتفقد رفقة وزراء بعض شوارع طرابلس التي شهدت أمطارا غزيرة، 4 ديسمبر 2021. (حكومة الوحدة)