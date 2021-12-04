«الكهرباء»: سرقة 2700 متر أسلاك من 3 مناطق

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 ديسمبر 2021, 10:10 مساء
سرقة أسلاك كهربائية. (أرشيفية: الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، سرقة 2700 متر أسلاك من خطين بدائرة توزيع النجيلة بإدارة توزيع الجفارة، ومحطة «30» مخازن الحشان، وخط «المشاي» فرعية الخدمات.

وأوضحت الشركة، في بيان، أنه سرقت أسلاك ضغط عالٍ على مسافة 1100 متر من خط «13» من المحطة الفرعية الـ«27» بدائرة توزيع النجيلة بإدارة توزيع الجفارة، ما أدى إلى فصل التغذية على نحو 30 محولًا هوائيًّا، وانقطاع التيار عن عديد المنازل.

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إضافة إلى سرقة أسلاك ضغط عالٍ مسافة 600 متر من خط «المشاي» فرعية الخدمات، علاوة على سرقة 1000 متر على خط «الأسفلت» من محطة «30» مخازن الحشان.

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